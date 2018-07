Una modelo causa polémica por desfilar amamantando a su bebé Esta no es la primera vez que la moda celebra la belleza en las distintas etapas de la maternidad



@ABC Madrid Actualizado: 17/07/2018 21:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En los últimos años, celebridades como Chrissy Teigen o Chelsea Peretti han defendido a capa y espada la normalidad de amamantar y descansar durante el trabajo para cuidar de los hijos. Actualmente existen en todo el mundo campañas en las que aparecen modelos embarazadas y nuevas madres dedicándose a su oficio pocos días después de dar a luz, tanto en anuncios como en las pasarelas.

En esta ocasión ha creado controversia la actuación de Mara Martin, una modelo que desfiló en un traje de baño de la famosa firma Sports Illustrated mientras amamantaba a su bebé de cinco meses. La maniquí fue una de las 16 finalistas elegidos para representar el famoso evento de la marca.

Martin se pavoneó por la pasarela con un bikini de color oro metálico de un solo hombro mientras cargaba a su bebé en pañales y con tan solo unos auriculares, que la aislaban del ruido y la música del evento.

Muchos fueron los usuarios de la red social que elogiaron tanto a Sports Illustrated como a Martin por esto: «Estoy muy contento de que esta madre sea lo suficientemente segura y responsable como para alimentar a su hijo, independientemente de si cree que es 'repugnante'». Sin embargo muchos otros arremetieron duramente contra la modelo y la tacharon de «mala madre».

Esta no es la primera vez que un desfile de moda celebra la belleza en las distintas etapas de la maternidad. Dolce & Gabbana dedicó su colección completa de otoño de 2015 a las mamás, enviando modelos por la pasarela con ropa bordada con frases como «Te amo, mamá» y, en algunos casos, llevando niños pequeños. En 2016, la modelo Diandra Forrest cerró el espectáculo Gypsy Sport de otoño de 2016 mientras llevaba a su hija de siete meses cerca de su pecho, y aunque no estaba amamantando a su bebé, recibió críticas.

El lunes, Martin publicó una nota en Instagram sobre la respuesta que recibió después del programa Sports Illustrated. Ella compartió una captura de pantalla de un artículo de Daily Mail sobre ella, y lo subtituló: «Las palabras ni siquiera pueden describir lo increíble que me siento después de haber sido elegido para caminar por la pista de @si_swimsuit. Cualquiera que me conozca, sabe que ha sido un sueño. No puedo creer que estoy despertando en los titulares con ellos y mi hija en ellos por hacer algo que hago todos los días. Es realmente tan humillante e irreal como mínimo. Estoy tan agradecido de poder para compartir este mensaje y, con suerte, normalizar la lactancia materna y también mostrar a otros que las mujeres PUEDEN HACERLO TODO!».