Meghan Markle diserta sobre feminismo desde su nuevo hogar

Cuesta ser más «naturalmente» chic en un vídeo que Meghan Markle en su último posado veraniego. Por fin podemos verla relajada y feliz en su nuevo hogar . En una cinta rodada por su marido, el Príncipe Harry , y publicado en Instagram por «Makers Women», se puede ver a la exactriz con una pamela, sus perros, mirando su teléfono y, sobre todo, disfrutando de su espacio privado. Las imágenes son un adelanto de la entrevista que esa plataforma, de la mano de Gloria Steinem , ha hecho a Markle. «Meghan, la Duquesa de Sussex y Gloria Steinem hablan de representación, porque cada voto cuenta y cómo las mujeres están unidas y no catalogadas». Así anuncia «Makers Women» a bombo y platillo esta entrevista en exclusiva que se publicará hoy.

En las imágenes, vemos a una Meghan radiante en el jardín de su casa rodeada de sus perros y conversando con la activista Gloria Steinem. Hacía tiempo que Markle no posaba con esa enorme sonrisa. A sus 38 años, la exactriz ha vivido unos tormentosos meses, desde que ella y su marido tomaron la decisión de abandonar sus deberes oficiales y públicos con la Familia Real británica. Su decisión, no exenta de controversia, les llevó primero a Canadá y luego de inquilinos a Los Ángeles. Ahora, ya en su mansión de Montecito, Meghan aparece sonriente frente a las cámaras, vestida con un monocromático conjunto, tan de moda en estos momentos, con pantalones de Anine Bing y un par de sandalias de Stella McCartney.

En la breve conversación que se ha publicado, Meghan admite su felicidad por haber regresado a los Estados Unidos. «Bienvenida a casa, estoy contenta de que estés aquí» se escucha decir a Steinem, de 86 años, mientras que Meghan responde: «Gracias, yo también. Por muchas razones ». Meghan y Gloria aparecen junto a una mesa de madera bajo la sombra de un gran árbol en el que parece ser el jardín de su nuevo hogar en Montecito.

Desde su casa en Montecito y mostrando su activismo, se percibe a otra Meghan

El vídeo es un aperitivo de la entrevista que Gloria hace a Meghan para esta plataforma de empoderamiento de las mujeres. Gloria Steinem es una periodista norteamericana, muy influyente y activa en la lucha por la igualdad de la mujer, que fue reconocida líder del movimiento feminista en la década de los 70. «La gente se olvida de lo duro que han trabajado mujeres como tú y como muchas otras para estar donde estamos ahora», explica Meghan en la entrevista. «Si no votas, no existes. Es el único lugar donde todos somos iguales : al votar», responde Gloria.

Pide el voto en las elecciones

En estas últimas semanas, y ante las inminentes elecciones norteamericanas, Meghan está usando su condición de celebridad para animar a votar a los estadounidenses. La Duquesa de Sussex participó como invitada de honor en un evento especial de United State of Women y de When We All Vote, donde hablaba del reconocimiento del derecho al voto de la mujer y, sobre todo, de las mujeres negras. «Ha llevado décadas que las mujeres pudieran votar en sus comunidades sin sentirse marginadas. Todavía hay quien no puede ejercer ese derecho. Es importante salir a la calle y votar para entender que esta lucha merece la pena librarla. Deberíamos estar todos movilizándonos para conseguir que nuestras voces fueran escuchadas. En este momento, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Si no sales a votar, eres cómplice. Si te callas, eres cómplice», insiste.

La Meghan feliz y activista, la Meghan californiana que tanto gusta al Príncipe Harry, puede ser un vaso cargado de cristales para el frágil estómago de la Monarquía británica.