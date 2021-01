El legado de Kobe Bryant, empañado por las demandas El martes se cumplirá un año del accidente que acabó con la vida del jugador de baloncesto. Vanessa, su viuda, se enfrenta a cuatro procedimientos judiciales

El próximo martes 26 de enero se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Kobe Bryant. El jugador más famoso de la NBA tenía 41 años cuando se estrelló el helicóptero en el que se encontraba junto a su hija Gianna (13 años), otros seis pasajeros y el piloto, en un accidente provocado por la niebla y la escasa visibilidad. El trágico suceso dejó en shock a su viuda Vanessa (38), quien desde entonces saca fuerzas de donde puede para seguir adelante. «Te prometo que estaré bien por ellas», le dijo a Kobe en su despedida en Instagram. Se refería a sus otras tres hijas —Natalia (18), Bianka (4) y Capri (1)—: The Bryant Girls, tal y como ella las llama, y donde se incluye a ella misma, desde que perdieron a su padre. El mayor apoyo para Vanessa ha sido Natalia, quien no se ha separado de su lado, se ha hecho mayor a la fuerza y ha intentado que sus otras dos hemanas pequeñas no aprecien la tristeza que asola a su familia.

La muerte del jugador de baloncesto también supuso un varapalo para el mundo del deporte: Kobe Bryant no sólo era considerado una auténtica estrella, era el jugador más querido. Uno de sus grandes amigos, compañeros en Los Ángeles Lakers, era Pau Gasol, quien prometió entonces estar para la familia de Bryant siempre que le necesitaran. No ha faltado a su palabra. En septiembre, Pau fue padre y anunció que su hija se llamaría Elisabet Gianna Gasol, un gesto cargado de simbolismo. Pero no era el primer detalle ni sería el último. Pau usó las redes sociales para enviar «con lágrimas en los ojos» una felicitación a Kobe por su cumpleaños, el pasado 23 de agosto (habría cumplido 42 años). Y en diciembre, para celebrar los cuatro años de Bianka, Gasol y su esposa no se olvidaron de dedicarle tiernas palabras: «Feliz cumpleaños a la más dulce, guapa y divertida de las niñas».

Kobe Bryant junto a su mujer, Vanessa, y sus hijas - Instagram

En junio, Vanessa decidió tatuarse en la muñeca y en el cuello las últimas palabras que intercambió con su marido y su hija por las redes sociales. El tatuador Nikko Hurtado se encargó de inmortalizar en su piel los mensajes de amor, publicando un vídeo en plena faena. Con más de 14 millones de seguidores, Natalia Bryant también mantiene vivo el recuerdo de su padre con innumerables fotos: una de las más emotivas fue el pasado marzo, apenas un mes tras el accidente mortal, cuando posó ante el enorme mural de su instituto durante «winter formal», anticipo del «promo» baile de fin de curso.

Pero el legado de Kobe Bryant —acompañado de una herencia de más de 500 millones de euros— ha quedado empañado por las innumerables demandas que han salpicado incluso a su propia familia.

Demanda a la policía de Los Ángeles

Vanessa Bryant demandó a los agentes que tomaron fotografías del accidente con sus móviles. El departamento dirigido por el sheriff Álex Villanueva reconoció los hechos, asegurando que al menos ocho policías habían sido obligados a borrar la documentación gráfica, aunque consta que las imágenes fueron compartidas y algunas, publicadas. En una batalla por evitar que las más explícitas aparecieran en internet, Vanessa decidió tomar medidas para respetar la memoria de las víctimas. Luego amplió la demanda a todo el departamento de policía. El escándalo fue tal que hasta el Gobernador de California, Gavin Newsom, quiere convertir en delito que los agentes realicen fotos no autorizadas en las escenas de un crimen o un accidente.

Demanda a la compañía de helicópteros

Homicidio involuntario. Es la acusación de Vanessa Bryant contra Express Helicopters & Island Express Holding Corp, por la que mantiene que el piloto Ara Zobayan «fue negligente al no utilizar la atención ordinaria al pilotar la nave».

Para calcular la indemnización, Vanessa ha tenido en cuenta unas pérdidas de unos 200 millones de dólares (164 millones de euros) en ingresos publicitarios desde la muerte de su marido, quien a lo largo de su carrera llegó a estar patrocinado por 20 marcas, Coca-Cola, McDonald’s o Mercedes Benz, entre ellas. En los últimos años, Nike era su principal aliado publicitario, a través del cual ingresaba 40 millones de dólares (33 millones de euros). Además, era dueño de la sociedad de inversión que impulsó Epic Games, creadora del popular juego Fortnite, que el año pasado tuvo ingresos por valor de 2.000 millones de euros.

Demanda de la madre de la viuda

Sofía Urbieta (68 años), madre de Vanessa Bryant, denunció a su hija cuando ésta la echó de su casa familiar. «Él prometió cuidarme toda la vida», aseguró la suegra del deportista, quien solicita una indemnización por el tiempo que trabajó como «asistenta y niñera» de sus nietas, valorado en 96 dólares (79 euros) la hora, doce horas al día durante 18 años. La demanda, de 48 páginas, exige 5 millones de dólares (4 millones de euros), una casa y un todoterreno de la marca Mercedes.

La exclusión de Capri en la herencia

Kobe hizo testamento en 2003 y lo fue modificando a medida que fueron naciendo sus hijas, hasta 2017. Por entonces no había nacido la pequeña Capri, que tenía 7 meses cuando murió su padre. La herencia, de unos 500 millones de euros, debía dividirse en tres partes iguales, pero la madre solicitó formalmente que se sean cuatro porque «era el deseo de su padre tratar a todas sus hijas por igual». Entregada la documentación, no parece que sea difícil alcanzar un acuerdo.