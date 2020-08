Julio Iglesias, «cazado» de camino a la playa con ayuda para andar Las imágenes del cantante, con un aspecto muy desmejorado, fueron tomadas en República Dominicana

La vida no sigue igual para nadie. Ni siquiera para Julio Iglesias, al que dentro de un mes -el próximo 23 de septiembre- le caerán los 77 años. A caballo entre República Dominicana y Miami disfruta de una apacible tranquilidad, lejos de los focos y sin apenas sobresaltos. Pendiente siempre de su presencia física y preocupado por la huella del tiempo en su cuerpo, hacía mucho que no veíamos una imagen reciente de él y las últimas que han llegado no parece que vayan a gustarle demasiado.

El programa «Sálvame» difundía el pasado viernes tres fotografías del cantante, en las que presenta un aspecto muy diferente al del apuesto galán que vemos sobre los escenarios. En ellas se le puede apreciar caminando, rumbo hacia su playa privada en República Dominicana, en compañía de dos despampanantes jóvenes en biquini. Algo que no llamaría demasiado la atención, si no fuera porque sus bellas acompañantes tienen que ayudarle a andar. En la imagen más llamativa, Julio aparece de espaldas, mucho más delgado de lo habitual. Las dos chicas forman parte del servicio que se encarga de atender a Iglesias.

Las imágenes han desatado un sinfín de comentarios y especulaciones sobre la salud del cantante. Según el colaborador de «Sálvame» Antonio Montero, «está muy cascado físicamente», mientras que la periodista Lydia Lozano ha asegurado que le han dicho que Julio Iglesias «está fatal». No hay que olvidar que Iglesias sufrió en 1962 un grave accidente de coche que le dejó semiparalítico durante año y medio.

Otro de los aspectos que han llamado la atención ha sido la sagacidad de los paparazis para obtener estas imágenes del cantante en el interior de una finca privada, siempre protegida con fuertes medidas de seguridad. «Es difícil acceder, pero no es la primera vez que se toman imágenes aquí», comentó Montero.

Gira cancelada

Las últimas noticias del cantante datan del pasado junio, cuando la promotora Riff Producciones anunció que cancelaba sus conciertos del 5 de agosto en la localidad malagueña de Fuengirola y el 5 de septiembre en la plaza de toros de Córdoba, debido a «las restricciones impuestas por la situación provocada por la Covid-19». Iglesias también tenía programados conciertos en agosto en la plaza de toros de Alicante el día 11, el 14 en la localidad gaditana de Chiclana dentro del Concert Music Festival y como parte del Stone & Music Festival, que había de celebrarse en el Teatro Romano de Mérida el 28 con todas las localidades agotadas.

Una esperada reaparición con la que iba a conmemorar sus 50 años en la música y que sus seguidores esperaban con ganas. Se iba a producir, además, después de seis años sin cantar en España. Y aunque aún no se saben nuevas fechas, el equipo del artista asegura que trabaja para continuar sobre los escenarios. «Me quedan muchas espinas clavadas y muchos sueños por cumplir, pero todo inconfesable. Me retiraré cuando me retiren», declaró el pasado junio en una entrevista por correo electrónico con la agencia EFE.

A los problemas de salud del cantante se suma la polémica por la paternidad de Javier Sánchez Santos (42), quien lleva décadas luchando por ser reconocido como hijo de Julio Iglesias. En su cruzada filial, Sánchez ha puesto sobre la mesa todos los mecanismos posibles e incluso, en mayo, pidió ayuda a la OMS y a otras instancias médicas. No está dispuesto a desistir.