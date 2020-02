Juana Acosta, de nuevo enamorada: «Mi corazón está contento. ¡Ocupado!» La actriz colombiana confiesa que aguarda el Día de San Valentín con ilusión, durante la presentación de una colección de joyas en Madrid

Sonriente, relajada, cercana e incluso dispuesta a hablar de la parcela más privada de su vida. Juana Acosta presentó el pasado miércoles la colección que UNOde50 lanza para San Valentín, en su tienda de la calle Serrano. La firma reinterpreta la forma de una cerilla convirtiéndola en joya en una serie que han bautizado como Perfect Match. Y la actriz de 43 años ya tiene claro quién es su «perfect match». «La primera persona que me vino a la cabeza fue mi madre, con la que tengo una relación espectacular, una mujer que me ha ayudado mucho, me ha impulsado, me ha invitado a creer y a confiar en mis sueños», declaró la intérprete colombiana. Luego obviamente también mencionó a su hija Lola, fruto de sus 15 años de relación con el actor Ernesto Alterio. «Tengo una empatía muy especial con ella, tenemos una relación de muy buena comunicación y creo que también podría ser una de mis “perfect match”». Parece que Lola, de 13 años, está dispuesta a seguir los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación. «Ha empezado a estudiar teatro para adolescentes. Lleva muchos años estudiando piano, canto y música, la verdad es que ya se está lanzando mucho con la voz y está cantando muy bien».

Más allá de su madre y su hija, Juana Acosta tiene motivos para declarar que ha encontrado a una persona con la que siente una conexión especial. Tras su noviazgo con el arquitecto Oliver Sancho, vuelve a estar enamorada. Así lo confesó durante sus minutos con la prensa. «Este año viene San Valentín con ilusión, contenta, viene bonito en todos los sentidos y en el amor también».

Eso sí, Juana no quiso revelar la identidad del hombre que le ha devuelto la confianza en el amor, pero ha negado que tenga que ver con el mundo del cine. «Prefiero hablar de otras cosas, pero lo importante es que estoy muy contenta», comentaba la actriz. No hay duda de que a partir de ahora, los fotógrafos comenzarán a seguir muy de cerca los pasos de Juana para averiguar quién es su nueva pareja.

Durante la presentación, Juana también se mostró encantada con el rumbo que ha tomado su carrera profesional. Actualmente, está en Barcelona rodando la serie de Netflix «El Inocente», creada por Oriol Paulo, y coescrita por el mismo Paulo junto a Jordi Vallejo y Guillem Clua. Además, en abril estrenará «El inconveniente», del director novel Bernabé Rico, y a mitad de año «Las consecuencias», de la directora venezolana Claudia Pinto. «Este año viene cargado de trabajos y de estrenos», agregó.

Respecto a la colaboración con UNOde50, la actriz asegura sentirse muy identificada con la firma «por su autenticidad, por su originalidad y porque sus diseños son muy orgánicos y se inspiran en las formas de la naturaleza». La colección especial para San Valentín se compone de pulseras, pendientes, anillos y collares bañados en oro y plata con un acabo de esmalte rojo, que simula el fósforo de la cerilla. Joyas llenas de pasión con un mensaje claro en cada una de ellas: el amor sin límites.