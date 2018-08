Jennifer Aniston: «Cuando una pareja se separa es a la mujer a la que se desprecia» La actriz habla sobre la representación de las mujeres tras una ruptura

Jennifer Aniston es una mujer segura de sí misma e independiente, justo lo contrario la imagen que proyectan de ella algunos medios. «Puedo recostarme y reírme de los ridículos titulares porque se han vuelto cada vez más absurdos», afirma durante una entrevista para «InStyle».

Hace cinco meses anunció su separación con Justin Theroux. Durante este tiempo las publicaciones han presentado a Aniston como una mujer «triste y con el corazón roto». Sin embargo, lejos de ser así, la actriz explica que «esas son suposiciones imprudentes»: «Nadie sabe lo que está pasando a puerta cerrada. Nadie considera lo sensible que podría ser para mi compañero y para mí. No saben lo que he pasado médicamente o emocionalmente», critica la intérprete de «Friends».

Añade que el papel de la mujer en los medios tras una separación se presenta como un fracaso. «Cuando una pareja se separa en Hollywood, es a la mujer a la que se desprecia. La mujer queda triste y sola», explica la actriz. En este aspecto Aniston ha visto reflejado el sexismo en su carrera, pues se presiona a las mujeres para que sean madres: «Tal vez mi propósito en este planeta es no procrear». No por este motivo considera que sea «egoísta», tal y como la han tachado algunas informaciones.

Por otra parte, la actriz habla de su nueva película, «Dumplin», en la que interpreta a una exreina de los concursos de belleza. Sin embargo, la profundidad del largometraje está en la representación de la belleza en la sociedad: «Se trata de redefinir la belleza y de cómo nosotros, como sociedad, interpretamos qué es la belleza».

A raíz de esta película, la actriz explica que desde su punto de vista, la sociedad es muy complicada y se ha dejado llevar por las redes sociales. «Se está alimentando el narcisismo. La gente usa filtros y todo tipo de herramientas para enmascarar quiénes son en realidad», comenta tras asegurar que ella no tiene perfiles sociales.

Finalmente, atendiendo a uno de los temas que más preocupa a los seguidores de su personaje Rachel Green en «Friends», afirma que alguna vez ha fantaseado con volver a darle vida. «Courteney Cox, Lisa Kudrow y yo hablamos de eso. Realmente fue el mejor trabajo que tuve», explica Aniston. Sin embargo, no todos sus compañeros quieren hablar sobre el tema, por lo que bromea con hacer un «remake» con sus compañeras sobre «The Golden Girls», interpretando a los personajes de la serie que le lanzaron a la fama.