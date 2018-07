Instagram Gonzalo Caballero felicita a su «hermano» Felipe de Marichalar: «Por muchos años conquistando sueños» La fuerte amistad entre ambos no solo se mantiene sino que ha aumentado en los últimos años

ABC

Felipe de Marichalar y Gonzalo Caballero se conocen desde hace varios años. Ambos forman parte del mismo grupo de amigos, al que también pertenecen los futbolistas Marcos Alonso o Iker Muniain. De hecho, se dice que su hermana pequeña, Victoria, más devota de los toros que del fútbol, en seguida congenió con Caballero. Y aunque la joven ya era habitual en algunas plazas españolas, su presencia comenzó a ser frecuente en las tardes en las que toreaba su amigo.

Después de ser honrado con el título de torero favorito de Felipe de Marichalar, en septiembre de 2016 el hijo de la Infanta Elena concedía su primera entrevista para defender la tauromaquia: «Eso demuestra la sensibilidad que tiene. Como dijo él se han rebasado ciertos límites», comentaba para este periódico su gran amigo días después de la emisión de la entrevista en un programa de televisión. «Es un gran orgullo que te sigan, que te apoyen y que sobre todo, se sientan identificados con tu forma de entender el toreo. Estoy muy bien rodeado. Tengo la suerte de tener grandes amigos y Felipe es uno de ellos. Es una persona excepcional. Lo que más valoro de la amistad es la lealtad y el ser fiel y me reconforta mucho haber encontrado gente así. Por desgracia, tanto en el mundo del toreo como en el caso particular de Felipe, mucha gente se te acerca sólo por interés. A mí me gusta que me quieran como Gonzalo, no como el personaje que soy», así se orgulloso se refería entonces a los hijos de la Infanta Elena.

Hoy, casi dos años después de esa entrevista, la amistad entre ambos no solo se mantiene sino que ha aumentado. Tanto es así que el torero no ha perdido la oportunidad de felicitar a su gran amigo por su 20 cumpleaños a través de su perfil de Instagram. «Felicidades Mano. Por Muchos Años Juntos Conquistando Sueños», ha escrito junto a una serie de imágenes en la que aparecen los dos amigos en actitud cariñosa.