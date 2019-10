La inesperada defensora de Rocío Carrasco Es su exmarido, Antonio David Flores, quien ha cosechado más apoyos, incluso entre los propios familiares de la hija de Rocío Jurado

Rocío Carrasco no cuenta con el favor de muchos. Es su exmarido, Antonio David Flores, quien ha cosechado más apoyos, incluso entre los propios familiares de la hija de Rocío Jurado, con los que no mantiene ningún tipo de relación tras el fallecimiento de la más grande en 2006. Cierto es que a ella tampoco le guste que se hable de su vida privada y ha pedido en innumerables ocasiones a los que considera sus amigos que no la defiendan en los platós de televisión ni en las revistas del corazón. Prefiere que guarden silencio.

Sin embargo, Lara Dibildos ha hecho una excepción al acudir al programa «Sálvame» para hablar de su nueva obra de teatro. En las instalaciones de Mediaset fue preguntada por la eterna polémica de Rocío Carrasco con sus hijos y su expareja. No pudo evitar salir en su defensa. Aseguró que mantiene una estrecha relación con ella y que la quiere mucho, aunque evitó pronunciarse sobre el asunto.

«No conozco la historia entera. Nos vemos poco y no hablamos de eso», se sinceraba al ser preguntada por Jorge Javier Vázquez. Y añadía la ex de Álvaro Muñoz Escassi: «Hemos hablado del tema muy por encima». Llevan tiempo sin verse pero sí hablan de vez en cuando y reconoce que bien no lo estará pasando con todo lo que está sucediendo. Lara Dibildos aprovechó también para mandar un cariñoso mensaje a Rocío Carrasco y a su marido, Fidel Albiac.

Meses muy difíciles

Desde que Antonio David Flores entró en la casa de Guadalix de la Sierra para participar en el programa «GH VIP», la relación de Rocío Carrasco con sus hijos y su exmarido ha copado horas y horas de la parrilla televisiva, a lo que se suma la denuncia interpuesta por la hija de Rocío Jurado a su expareja. Una situación que no debe de ser nada fácil para ninguna de las partes.