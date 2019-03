Las imágenes en las que Cardi B confiesa que cuando era streaper drogaba y robaba a sus clientes La rapera se ha visto obligada a emitir un comunicado con el que que intenta rebajar el escándalo generado. Una carta que ha sido eliminado pocas horas después de su publicación

ABC Madrid Actualizado: 28/03/2019 11:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las peleas entre famosos que nos ha dejado 2018

Cardi B es la única mujer ganadora en solitario de un premio Grammy en la categoría de mejor álbum de rap. La rapera es famosa más allá de su carrera musical, pues protagoniza con relativa frecuencia polémicas y peleas públicas.

Desde lanzar un zapato de tacón a Nicki Minaj en una impresionante discusión entre raperas hasta ordenar a sus escoltas la agresión a dos camareras de un club de estriptis. Cardi B es asidua a protagonizar todo tipo de escándalos pero el último es posible que supere todos los anteriores.

Esta semana ha salido a la luz un vídeo de la rapera en la que se confiesa de sus pecados más oscuros, y es que en la época en la que fue streaper drogaba a sus clientes para después robarles. «¿Quieres follar conmigo? 'Sí, sí, sí, vamos a volver a ese hotel'. Y entonces le drogaba y le robaba. Así es como lo hacía», comienza diciendo la rapera en unas imágenes que han dado la vuelta al mundo suscitando una inmensa polémica y que la han obligado a dar explicaciones públicas.

CardiB says she used to what? 👀 pic.twitter.com/NJWigTlb9Z — Hip Hop Ratchet (@HipHopRatchet) 24 de marzo de 2019

La rapera, asesorada por sus abogados y consejeros, ha emitido un comunicado a través de su perfil de Instagram en el que intenta rebajar el escándalo que ha provocado el vídeo -un comunicado que ha sido eliminado pocas horas después de su publicación-. «Estoy viendo en las redes sociales que un directo que hice hace tres años ha vuelto a resurgir. Un directo en el que hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero que sentía que necesitaba para sobrevivir», comienza. «Nunca he dicho que fuera perfecta o que viniera de un mundo de perfecto con un pasado perfecto. Siempre he contado la verdad sobre mis propias mierdas. Estoy al margen de una cultura hip hop en la que puedes hablar acerca de dónde vienes, de las cosas erróneas que has hecho para llegar hasta dónde estás», tras lo cual se defiende haciendo incapié a la inmensa diferencia que existe a la hora de juzgar hombres y mujeres: «Hay raperos que glorifican el asesinato, la violencia, las drogas o los robos. Crímenes que sienten que deben cometer para sobrevivir. Yo nunca he glorificado cosas que hice en esa vida, nunca he sacado ese tipo de cosas en mi música, porque no estoy orgullosa de ello y creo que es mi responsabilidad no glorificarlas».

En el comunicado, la rapera continúa diciendo: «En ese momento tomé las decisiones que tomé porque tenía opciones muy limitadas. Doy las gracias por haber podido salir de eso, pero muchas mujeres no han podido. Fueran o no malas decisiones, en el momento hice lo que tenía que hacer para sobrevivir», y finaliza: «Los hombres de los que hablé en mi directo eran hombres con los que quedé, con los que salí, hombres que eran conscientes y estaban dispuestos. Tengo un pasado que no puedo cambiar, todos lo tenemos».