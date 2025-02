La ex de Gabriel Rufián adopta un perro y lo llama Rufi A Mireia Varela, madre del único hijo del portavoz de ERC en el Congreso, le ha costado mucho superar la ruptura

No hay duda de que a Mireia Varela le ha costado sobreponerse de la ruptura con Gabriel Rufián . La licenciada en Lengua y Literatura española, madre del único hijo del portavoz de ERC en el Congreso, así lo confesado en alguna entrevista hace no mucho. «Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y desee cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación . Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor», se sinceraba a raíz de la relación de su expareja con Marta Pagola Galardi (37 años), jefa de prensa del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados.

Se comentó que Rufián y Pagola tenián pensado darse el «sí, quiero» en Hondarribia (Guipúzcoa) para poner el broche de oro a una relación que nació a finales de 2018 en los pasillos del Congreso de los Diputados, pero fuentes consultadas por ABC desmintieron el enlace, al menos por el momento. Aún así esta es una relación que ha hecho mucho daño a Varela. Aunque ella también parece que ha intentado pasar página, parece que no ha olvidado a Rufián .

Mireia Varela ha adoptado un perro de la Asociación Galguetes, un galgo español, y no ha encontrado otro nombre mejor para llamarlo que Rufi . «Después de los seis meses de rigor... ¡Ya es oficial! Rufi, Biel y mamá. Donde caben dos, caben tres», ha escrito junto a una imagen de la pata del peludo y su cartilla sanitaria. Un nombre cuanto menos particular.