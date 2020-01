Eliminan las figuras de cera de Meghan y Harry de la escena de la Familia Real británica

Este miércoles el Príncipe Harry y Meghan Markle, que llevaban seis semanas apartados de la vida pública (pasaron la Navidad en Canadá), emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaban que, después de meses meditándolo, habían decidido «dar un paso atrás», «independizarse» de la Familia Real británica y comenzar a trabajar para ser financieramente independientes.

En su mensaje, compartido a través de Instagram -que han ido actualizando a lo largo de las horas siguientes al anuncio para tratar de responder a las innumerables dudas surgidas- remarcan, eso sí, que seguirán apoyando a la Reina Isabel II, aunque a partir de ahora vivirán entre América del Norte y Reino Unido. Un anuncio que, no obstante, parecen haber hecho sin consensuarlo antes con la monarca, que se habría enterado a través de la televisión. Según la prensa británica, esto habría enfadado sobremanera no solo a la Reina, también al Príncipe Carlos y a su hijo, el Príncipe Guillermo.

Cuando no han pasado ni 24 horas desde que los Duques de Sussex anunciaran esta decisión sin precedentes, las primeras consecuencias ya están siendo tangibles. El museo de cera Madame Tussauds de Londres ha decidido apartar las figuras de Meghan y Harry de las del resto de la Familia Real británica. «Al igual que el resto del mundo, estamos reaccionando a la sorprendente noticia de que el Duque y la Duquesa de Sussex darán un paso atrás como miembros 'senior' de la realeza», ha dicho el director general del centro, Steve Davies.

Harry and Meghan's waxwork statues at London's Madame Tussauds removed from the royal family display. Video on @PA#HarryandMeghanpic.twitter.com/PyYlGsm7G6