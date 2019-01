La drástica decisión de Paula Echevarría La actriz explica por qué ya no se hace fotos con sus fans

La presencia de Paula Echevarría este domingo en el programa «Chester» de Risto Mejide ya está dando de qué hablar. Y es que el publicista ha compartido un avance de la entrevista en el que la actriz ha explicado por qué y en qué momentos se negará a fotografiarse con sus fans.

El motivo no es otro que la protección de su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante. Echevarría explica que ha sido muy duro para ellos gestionar esa situación: «Es que llegó un momento... tú imagínate cuando íbamos David y yo con ella. Si no era uno, era el otro o si no los dos. Y ella fue la que por favor nos pidió que no nos hiciéramos más», afirma.

El origen de esta actitud viene de años atrás, cuando la pequeña empezó a sentirse incómoda ante estas situaciones: «Era tanto y tan seguido que al final lo que nosotros le hacíamos era 'cariño ponte ahí', 'cariño ponte ahí', apartándola, apartándola, apartándola. Y llegó un momento donde la niña empezó a llorar y dijo: 'Por favor, basta'».

También aclaró que lo pasa mal cuando son niños a quienes tiene que decir que no, a lo que el presentador responde: «Esa es la diferencia, yo no tengo corazón y sigo diciendo que no». Pero en cualquier caso, la actriz hace hincapié en que no le gusta tener que apartar a su hija.

Feliz y enamorada

Paula Echevarría se encuentra inmersa en un gran momento tanto personal como profesional, pues tras su mediático y largo divorcio del cantante David Bustamante, acaba de celebrar su primer aniversario de relación junto al futbolista Miguel Torres, con el que afirma estar sumamente feliz. A todo ello se suman los numerosos proyectos profesionales que tiene a la vista.