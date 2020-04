La diseñadora Rocío Osorno da a luz a su segundo hijo La «influencer» y su marido, Jacobo Robatto, tienen otro pequeño, que nació en noviembre de 2018

La diseñadora e «influencer» Rocío Osorno (32 años) ha dado a luz a su segundo hijo, Luis, fruto de su relación con su marido Jacobo González-Robatto (34). La pareja tiene otro pequeño, Jacobo, que nació en noviembre de 2018. En junio de 2019 el matrimonio se dio el «sí, quiero» en una multitudinaria ceremonia celebrada en la Catedral de Sevilla.

«Pensaba que no iba a estar para grabar en varios días pero sorprendentemente estoy bastante bien. Al final ha sido por cesárea pero fue todo súper rápido y súper bien. El niño está muy bien, ha pesado 4,130 kilos. Lo que no sabemos es cuándo nos iremos a casa, seguramente, si todo va bien y no hay ningún contratiempo, será en 48 horas, y me irán haciendo el seguimiento desde casa», ha explicado a través de sus historias de Instagram.

El matrimonio estaba a punto de mudarse a su nueva casa cuando la pandemia del coronavirus comenzó a paralizar el país, por lo que finalmente han tenido que posponer la mudanza. Durante todos estos meses, la diseñadora ha mostrado abiertamente detalles de su vida privada, como su reciente maternidad, su embarazo, los viajes que realizó en su luna de miel y los nuevos proyectos profesionales en los que se ha ido involucrando. Una etapa en la que ha conseguido disparar aún más su popularidad. Su gran repercusión es innegable. Producto o marca que promociona, página web que colapsa. Un reclamo que las grandes firmas no han dudado en aprovechar y que, junto a su firma de moda, han permitido a la «influencer» llevar un tren de vida bastante elevado.

Hace unos meses se generó un gran revuelo cuando se conoció que su marido, Robatto, había fichado por Vox. A pesar de que ya en diciembre el partido propuso al político como senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía, no fue hasta meses después cuando la información corrió como la pólvora por internet. En apenas unas horas su mujer se convirtió en objeto de duras críticas, un caso que recuerda inevitablemente al de Lidia Bedman, la mujer de Santiago Abascal,