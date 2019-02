El dardo envenenado de Risto Mejide a su exmujer En su último libro habla en gran parte sobre su hijo Julio, fruto de su anterior matrimonio con la también televisiva Ruth Jiménez

ABC

Desde que Risto Mejide conociese a Laura Escanes, su vida ha mejorado notablemente. Aunque a nivel de imagen y repercusión en cifras, Escanes fue la que salió reforzada con este romance. De hecho, Mejide nunca se llegó a recuperar de su «peor época», que fue en mayo de 2008, cuando después de saltar a la fama siendo jurado del programa «Operación Triunfo», llegó a tener un 55 por ciento de detractores y solo un 8 por ciento de fans. A día de hoy, Mejide tiene una valoración general de un 5,1 –un aprobado justito-. La mejor época del presentador fue en mayo de 2015, después de haber presentado «Viajando con Chester».

Durante su bajón, se retiró una temporada y escribió un libro, «Diccionario de las cosas que no supe explicarte», en el que habla en gran parte sobre su hijo Julio, fruto de su anterior matrimonio con la también televisiva Ruth Jiménez. El escritor ha aprovechado su libertad de expresión para arremeter duramente contra su ex: «Algún día conocerás la verdad sobre papá, no la que te contaron ni la que te expliquen», una durísima frase fruto de «los coletazos absurdos de una relación que jamás funcionó», tal y como escribe el propio Risto a través de su libro.