La condición de Kiko Jiménez para no demandar a Gloria Camila tras relacionarle con las drogas «Yo perdono los 20.000 euros si me pide perdón públicamente», afirmó en «Sálvame» después de que un compañero del programa desvelara dicha cantidad de dinero

Kiko Jiménez, expareja de Gloria Camila y actual pareja de Sofía Suescun («Gran Hermano», «Supervivientes»), volvió a contar este viernes por la tarde en «Sálvame» que se había puesto en contacto con su exsuegro Ortega Cano para llegar a un acuerdo, «a un pacto de no agresión»; algo que ya contó hace varias semanas en la revista «Lecturas» cuando dio una entrevista junto a Suescun.

En aquellas declaraciones, el ahora colaborador de «Sálvame» aseguró que todavía no había ninguna demanda entre ellos tras hablar por teléfono con el torero. «No quiero guerra. Gloria Camila dijo que la nieve me afectaba mucho cuando soy una persona supersana», se defendió. El joven aseguró que retiraría su demanda a su exnovia en el acto de conciliación este otoño.

En «Sálvame» volvió a contar este viernes que se había puesto en contacto con Ortega Gano a través de un tercero -un amigo- para lograr ese «pacto de no agresión» con el clan Jurado, aunque aseguró que «esa demanda está puesta».

Sin embargo, el periodista Kike Calleja, también presente en plató ante la ausencia de varios de sus compañeros, negó la existencia de dicha demanda. «Tú le pides 20.000 euros a Gloria y ella dice que tú se los vas a pagar y que te ha denunciado también a ti», desveló. Sin embargo, Jiménez negó haber recibido ninguna notificación y que fuera dicha cantidad.

«Con que una persona diga "ese momento estuve muy poco acertado. Me equivoqué. tú no consumes estupefacientes. Yo perdono los 20.000 euros si me pide perdón públicamente. Se acabó», aseguró el joven.

Algunos de los colaboradores de «Sálvame» no se creyeron sus buenas intenciones, como Rafa Mora, que recordó que en una ocasión Kiko Jiménez había pedido veinte euros a su entonces novia por llevarla en coche a la clínica donde está ingresado su hermano José Fernando. «Yo dije que ni siquiera [había un] gesto de agradecimiento», desmintió Jiménez. «Llenar los juzgados de demandas de este tipo...», criticó la presentadora Nuria Marín.