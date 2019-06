Chenoa dice «sí»: tras un intenso pasado sentimental, se compromete con Miguel Sánchez Han pasado quince años desde que Bisbal rompió con ella. La cantante comenzó entonces a encadenar relaciones. Con éste urólogo parece que se planta

Poco se sabía de Miguel Sánchez Encinas el pasado mes de marzo. Entonces era el flamante amigo de Chenoa y ahora es el prometido de la cantante. Acudió con ella al estreno de «Looking for Europe», la obra de Bernard-Henri Lévy, y no se tardó en saber que era el nuevo novio de Chenoa. La artista y Sánchez llevaban ya un tiempo juntos cuando hicieron esa primera aparición pública y, aunque sabían que desde ese momento tendrían a la prensa encima, la cantante, y sobre todo él, han llevado su relación con completa normalidad de cara a los medios.

El amor le ha llegado a Chenoa cuando estaba en su mejor momento personal y profesional. Tras volcarse en sus anteriores relaciones sentimentales, y afrontar cada una de esas rupturas desde el plano personal y mediático, la artista estaba centrada en su carrera. «¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa. Si tú me quieres, convénceme dentro de estas cuatro paredes», canta en su último single «A mi manera», que se gestó en los inicios de su romance. Y, como si fuera una premonición, esta semana la cantante confirmó a «¡Hola!» sus planes de boda con Sánchez. Lo hizo durante una cena de gala celebrada el pasado lunes en el Teatro Real de Madrid. Posaron felices y cómplices en el «photocall» mientras ella presumía del solitario de Tiffany que llevaba en su dedo anular. Fue durante una escapada a Roma a principios de mayo cuando él se lo regaló.

Desde el principio, en esta nueva relación había dos puntos de inflexión: la cantante estaba pletórica y, además, él no pertenecía al mundo de la farándula. Divorciado y con una hija, Sánchez lleva más de 20 años ejerciendo la especialidad de urología y ahora dirige el departamento de Cirugía Robótica y Urooncología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Hasta este centro médico se desplazó Chenoa para recogerle el pasado martes 25, el día en que la artista cumplió 44 años. Cogidos de la mano, felices y sin rehuir a los medios, pasearon su amor por las calles de Madrid. Por el momento, aunque se han comprometido, no tienen fecha para darse el «sí, quiero». «Dejadme que esté prometida un rato», comentó Chenoa. «Lo que me apetece es estar feliz», dijo sobre cómo iba a pasar el día de su cumpleaños.

Con Sánchez, Chenoa vive una relación madura y sosegada, que aparentemente ha llegado tras varios años disfrutando de la independencia y la soledad que le ofrecía la soltería. Han pasado cuatro años desde que rompió con su última pareja, Javier Arpa, y quince desde que apareciera en la puerta de su casa con la cara hinchada, repleta de lágrimas y con aquella sudadera gris. Tras haber pasado cuatro años junto a David Bisbal, su primer gran amor, el cantante rompía con ella inesperadamente durante una rueda de prensa en Caracas, cuando les separaban casi 7.000 kilómetros de distancia. A la cantante le costó mucho recomponerse de aquello. Lo contó en 2017 en «Defectos perfectos» (Ediciones Martínez Roca), donde habló de todos los chicos con los que había estado, antes y después de su paso por «Operación Triunfo».

Chenoa y David Bisbal comenzaron cuando estaban en «Operación Triunfo» - Yolanda Cardo

El duelo por la ruptura con Bisbal le duró más de un año, pero eso no le impidió seguir buscando el amor. En septiembre de 2005, comenzó a verse con el actor Álex González. Aquel idilio duró un año y, a día de hoy, entre ellos existe una relación muy buena. Según contó la cantante, él no llevó muy bien que ella fuera más famosa que él. En 2006, al poco tiempo de romper con González, se fijó en el realizador de su gira, David Escudero. No se sabe cuánto tiempo estuvieron juntos, pero con él Chenoa aprendió a dejar a un lado las apariencias y a ser ella misma.

Con Álex González empezó en 2005 y el amor duró un año - Ángel de Antonio, José María Barroso

Lo más cerca, hasta ahora, que Chenoa ha estado de pasar por el altar fue con un piloto comercial al que conoció en 2009. Él le había sido infiel en varias ocasiones y, tras varias idas y venidas, le pidió matrimonio en 2013 con un anillo de Cartier. Aunque en un principio dijo que sí, acabó dejando al piloto cuando empezó a ver las reacciones de sus amigos al contarles que se iba a casar con él.

Necesidad de no estar sola

Durante el tiempo en que el piloto emprendía el vuelo y volvía, la cantante no estuvo de brazos cruzados esperándole. En 2010, y sobre un escenario, Chenoa y David de María terminaron «Que yo no quiero problemas» dándose un romántico beso con el que descubrieron su relación. La intensidad les duró meses. En otoño de ese mismo se la veía con Alain Cornejo. «Estoy muy feliz. Nos veréis muchas otras veces juntos», dijo. Todo terminó el otoño siguiente. A finales de ese mismo año, en diciembre de 2011, parecía que Chenoa había encontrado la estabilidad con el empresario Curi Gallardo. Su relación, repleta de idas y venidas, duró dos años.

Con David de María mantuvo un romance hasta 2010 - USR

Quizá haya quien piense en qué necesidad tenía Chenoa de encadenar relaciones y sus vaivenes emocionales correspondientes. Pero con cada uno de sus exnovios, la cantante ha aprendido a discernir entre lo que quería y lo que no iba a tolerar. Por eso, cuando conoció a Sánchez no se lo pensó. A él no le importa que su futura mujer sea famosa y que le conozcan por «el novio o marido de». Y, lo más importante, la experiencia le ha hecho ver que él es «The One».