En bancarrota la ciudad de Bill Gates y Jeff Bezos Vista aérea de la fabulosa mansión propiedad del fundador de Microsoft en Medina, a las afueras de Seattle

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 23/11/2019 00:52h

En la ciudad de Medina, en el estado norteamericano de Washington, han hallado la paz y la calma las grandes fortunas del planeta. Cada casa alcanza un valor medio de dos millones y medio de euros y entre su ilustre nómina de vecinos figuran Bill Gates, dueño de Microsoft, y Jeff Bezos, dueño de Amazon. Sin embargo, este municipio atestado de ricos no consigue recaudar suficientes impuestos para mantener los servicios públicos de la zona. «Cuesta imaginar que la ciudad no pueda sostener los servicios. Mientras el valor de las propiedades continúa subiendo, los impuestos de la ciudad no crecen en igual medida», explicó la alcaldesa de Medina Cynthia Adkins en una carta a los residentes locales. Según la ley de impuestos de la propiedad del estado de Washington, los gobiernos locales tienen prohibido subir los impuestos más de un 1% al año. Con ese tope, Medina no puede sufragar los servicios.

Gates y Bezos, que se turnan en liderar la lista de los más ricos dependiendo las fluctuaciones de la Bolsa, son vecinos y residentes de Evergreen Point Road, una urbanización de lujo. Bezos posee casas adicionales por toda la costa del Pacífico, además de una enorme mansión de 23 millones en Washington y un conjunto de lujosos apartamentos en el Upper West Side de Nueva York. La mayoría de los multimillonarios del estado de Washington optan por residir fuera de Seattle, cerca de Medina. Bezos y Gates no son los únicos multimillonarios que viven en la zona, también se incluyen al dueño de Starbucks y efímero candidato presidencial Howard Schultz, y la accionista y heredera de Nordstrom Anne Gittinger, que forma parte de una comunidad exclusiva de condominios en Belltown.

Con tanto rico por metro cuadrado, sorprende descubrir que la ciudad donde residen esté prácticamente en bancarrota. Medina solo recaudará este año 2,8 millones en impuestos, una cantidad insuficiente para cubrir sus gastos. «Solo los servicios de bomberos aumentaron casi el doble de los 28.000 dólares que hemos aumentado nosotros con el 1%», dijo la alcaldesa en su boletín en un intento de cambiar las leyes del estado. Medina se enfrenta a un déficit presupuestario del 8% el próximo año y va en aumento.

Medidas «extremas»

Para solucionar esta complicada situación, la ciudad votará en noviembre elevar el límite a los impuestos de la propiedad. La medida propuesta por la alcaldesa de Medina aumentaría el impuesto a la propiedad en 20 céntimos por cada 1.000 dólares de valor tasado. Si los votantes dicen que no, tendrán que recortar servicios básicos como la policía, los bomberos o el cuidado de los parques. «Es una cuestión matemática», dijo el administrador de la ciudad, Michael Sauerwein, al explicar lo que han estado diciendo millones de funcionarios locales del estado durante años.