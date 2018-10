Antonio Banderas: «Desde que me recuperé no he parado» Sincero y muy cercano, el actor aseguró encontrarse «muy bien de salud» tras el ataque al corazón sufrido el año pasado

Rocío F. de Buján

Antonio Banderas, que el pasado 10 de octubre cumplió 58 años, aprovechó un descanso en el doblaje de «Dolor y Gloria», su última película con Pedro Almodóvar como director, para presentar la nueva campaña de Moda Hombre Otoño-Invierno de este año de El Corte Inglés. Aunque se le considera como uno de los hombres más elegantes del panorama nacional, él mismo confesó que el estilo con el que más se identifica es con el «vintage». «Desde que James Dean se puso unos vaqueros y una camiseta se ha convertido en mi moda personal».

Sincero y muy cercano, Banderas aseguró encontrarse «muy bien de salud» tras el ataque al corazón que sufrió el año pasado. «Sigo todas las indicaciones que me da el cardiólogo y desde que me recuperé no he parado», asegura.

Su peculiar manera de aplaudir al estilo flamenco se convirtió en una de las sensaciones de la gala de entrega de los Emmy, algo que él llevó con su mejor humor. «La verdad es que al aplaudir normal se me abría el reloj todo el rato y se me cayó dos veces, por lo que decidí usar las palmas flamencas para que no me volviera a ocurrir», confesó entre risas.

«Nieta, hija y hermana de actores», el malagueño ve lógico que su hija pequeña, Stella del Carmen (22), haya decidido dedicarse al mundo de la interpretación, «se ha criado en Hollywood», explicó el actor, quien aprovechó para aconsejarle que «ame profundamente la profesión» pues «es como una estrella de navidad, que brilla mucho por delante pero por detrás es de cartón», aseguró en relación a los constantes sacrificios que ha tenido que realizar a lo largo de su carrera.