Por qué elegir un protector solar con color para las pieles con manchas

La protección solar no solo es necesaria por salud, para evitar los daños del sol, también se ha convertido en el producto más recomendado por los dermatólogos y expertos en belleza para prevenir el envejecimiento de la piel. Los estudios más recientes apuntan ... a que el 80% del envejecimiento cutáneo se debe, precisamente, a la acción de los rayos solares. Aunque en verano, son más fuertes y es normal que la exposición aumente, en realidad, en países como España, el sol está presente gran parte del año, por lo que se aconseja usar crema solar todos los días. La popularidad de este producto ha hecho que las marcas inviertan, cada vez más dinero en la investigación y el desarrollo, con el objetivo de ofrecer opciones para todos los gustos. Una de ellas es la fotoprotección con color, un producto cada vez más popular.

¿Funcionan las cremas solares con color?

Para que la protección solar funcione, hay que tener en cuenta diversas cuestiones: debe incluir filtros solares de amplio espectro contra los rayos UVA, UVB, infrarrojos y luz azul, hay que elegir un factor como mínimo de 30 o de 50 y 50+ para fototipos más bajos, y se debe aplicar de forma generosa (2 mg de producto por centímetro cuadrado de piel, lo que equivale aproximadamente a dos dedos de crema para rostro y cuello). Las cremas solares con color suelen incluir factores de protección de 30 o 50, pero en su aplicación radica el problema, según los expertos.

Ana Santamarina, experta en dermocosmética y formulación y fundadora de Santamarina Cosmetics, explica que «el problema con los protectores solares con color es que, al aplicarlos en la cantidad adecuada, es difícil lograr un acabado natural y favorecedor. Si usamos menos cantidad para evitar el efecto máscara, estaríamos comprometiendo la protección solar, lo que reduce su eficacia».

Sin embargo, la farmacéutica Gema Herrerías propone en su último libro de dermatología, 'Código piel', la doble protección, especialmente para las pieles pigmentadas y oscuras. «La fotoprotección con color proporciona una mejor cobertura frente a la VIS y a la radiación UVA-I de onda larga, principales responsables del melasma. Se aplica primero un protector solar sin color, en cantidad generosa para asegurar una cobertura uniforme. Después, se añade un protector solar con color, que suele usarse en menor cantidad de la que debería, pero ofrece efecto corrector y de buena cara».

Las ventajas de la fotoprotección con color

Zuberoa Carreras, enfermera, experta en dermoestética y colaboradora de Faro EdTech, explica que los protectores solares con color «ayudan a unificar el tono de la piel y protegen más contra luz visible». Estos productos pueden sustituir a las bases de maquillaje, siempre que no se busque una cobertura alta, porque unifican el tono y disimulan imperfecciones como las manchas, las rojeces o los granitos. En ocasiones, además, incluyen activos hidratantes o antioxidantes, que cuidan la piel.

Los solares con color son ideales para usar en la ciudad, pero siempre teniendo en cuenta que si se busca una protección completa, hay que aplicar primero una fotoprotección sin color de forma generosa, y acabar la rutina con la protección con color para conseguir un aspecto de la piel radiante.

Es decir, bien aplicada, la fotoprotección con color puede ser una buena aliada, especialmente para las pieles con manchas. A continuación, puedes encontrar una selección de productos solares con color. En algunos casos existen diversos tonos, así que es importante dar con el más adecuado, según el color de piel. En general, no hay una gran diversidad, pero las marcas suelen ofrecer tonos universales que se adecúan bastante bien al tono medio habitual en España.

Protector solar con color Golden SPF 50 de Alma Secret

Protector solar con color Golden SPF50 de Alma Secret. DR

Fotoprotector mineral de amplio espectro que protege del sol y la contaminación, aportando, además, beneficios para la piel: reduce las manchas, ilumina, rellena, hidrata, unifica el tono y mejora la textura, además de combatir el fotoenvejecimiento. Su fórmula combina filtros físicos, que protegen de los rayos UVA, UVB, infrarrojos y luz azul, así como ingredientes para cuidar la piel como las ceramidas, el ácido hialurónico vegano, el arabian cotton y el complejo Dark Spot Defense, con ácido ferúlico, vitaminas C y E y boerhavia. Precio: 31,20 euros.

GH Doble D FPS 50 Lola de Gema Herrerías

Protector con color gh FPS 50 Doble D de Gema Herrerías. DR

Fluido ultraligero de defensa diaria con acabado no graso, y con color. Formulado con una combinación de filtros solares de última generación y de amplio espectro, con factor de protección solar 50 frente a radiación ultravioleta UVB, con alto ratio frente a UVA, UVA II, UVA I de onda larga, IR-A y VIS. Incluye tecnología protectora frente a los daños causados por la luz azul. Incluye, además, activos como niacinamida, ácido hialurónico o ashwagandha. Precio: 29,90 euros.

Velvet Stars Protector solar con maquillaje de Frezyderm

Velvet Stars SPF50+ de Frezyderm. DR

Un protector solar brillante con SPF 50+, UVA, VIS e IR, basado en la tecnología patentada '«'Second skin'»' de Velvet Line. Deja un efecto brillante por las partículas que incluye el producto. Aporta luminosidad y un aspecto «gotas de agua» y realza el bronceado natural. Protege contra el fotoenvejecimiento, reduce los radicales libres y la irritación. Precio. 28,41 euros.

DD Cream Age Defense SPF50 de Skeyndor

Age Defense SPf 50 33 Cream de Skeyndor. DR

Esta crema unifica el tono, suaviza la piel y corrige arrugas visibles, al tiempo que protege frente al sol y la luz azul gracias a su tecnología Blue Light y sus filtros solares. Está formulada con ácido hialurónico, extracto de jengibre y vitamina E, tres ingredientes clave que actúan como barrera antioxidante frente a la contaminación y el envejecimiento cutáneo. De textura suave, acabado natural y disponible en dos tonos, esta DD Cream ha sido diseñada como tratamiento diario. Precio: 25,50 euros.

Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF 50+ de Bioderma

Protector solar con color Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+ de Bioderma. DR

Ofrece una protección reforzada gracias a su fórmula minimalista, de alta tolerancia y diseñada con solo tres filtros solares. Destaca, además, por su pH fisiológico y una excelente tolerancia, está indicada incluso para pieles sensibles. Cuenta con una textura ultra-sensorial: ultra-fluida, invisible, de rápida absorción, sin efecto graso ni pegajoso, que deja un acabado seco, imperceptible al tacto y confortable durante todo el día. Está disponible en 4 tonos, uno invisible y tres tonos que se adaptan a los diferentes fototipos de la piel. Ideal como base de maquillaje, proporciona un efecto 'healthy glow' y un acabado natural, sin marcas blancas. Precio: 21,95 euros.