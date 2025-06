Aumento de labios, el tratamiento estético más demando entre los menores de 30 años

El aumento de labios es uno de los tratamientos de medicina estética más populares en España, según la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética). Aunque se solicita a todas las edades, el dato más llamativo es el éxito que tiene entre los menores ... de 30 años. Los cánones de belleza establecidos por las redes sociales y las celebrities abogan por unos labios gruesos y bien definidos, jugosos y con el arco de cupido marcado. Aunque hay trucos y productos de maquillaje que ayudan a conseguir esa boca seductora, muchas mujeres optan por la medicina estética. El doctor Angelo Lentino, médico estético divulgador del laboratorio Croma y CEO de Lemont Clinic, asegura que el relleno de labios representa un 35% de las peticiones en su clínica, «lo cual es muchísimo teniendo en cuenta que tenemos un total de 25 motivos de consulta registrados. El perfil más común son mujeres en un 85%, con una media de edad de 25 años».

Lamentablemente no todos los tratamientos estéticos consiguen un resultado exitoso, y en la mayoría de los casos se debe a una mala elección del profesional y de la clínica. Por eso es importante ponerse en manos de un médico que cuente con las autorizaciones pertinentes para poder realizar el relleno de labios. El profesional debe valorar, entre otras cuestiones, las proporciones del rostro para conseguir que el nuevo labio quede en armonía. En todos los rostros no quedan bien los labios muy voluminosos.

Labios rusos para las jóvenes

Las pacientes más jóvenes son las que piden, en general, más volumen. En redes sociales se han viralizado los labios rusos ('russian lips'), con gran volumen y proyección, inspirados en la modelo Irina Shayk. La doctora Elena Jiménez, cirujana plástica y estética y directora médica de Eleca Clinic, considera que «en algunos casos se solicitan unos labios muy marcados con mucho volumen y reborde muy marcado. Con esto hay que tener cuidado para no dar una imagen de un labio excesivamente rellenado, pero aportar la voluptuosidad que quiere la paciente».

Irina Shayk. GTRES

El doctor Lentino también asegura que, aunque con excepciones, las pacientes de menos de 30 años piden los labios rusos o con más volumen. «A medida que se avanza en edad, se decantan por un resultado más sutil y dedicado a corregir asimetrías, mientras que a los veintitantos lo que se suele buscar es potenciar la belleza, optando por volúmenes mayores. Por otro lado, esto varía en función de la ciudad en la que nos encontremos: es mucho más común que en el norte de España se busque un resultado más natural, mientras que de Madrid hacia el sur prevalece más el volumen».

Cómo se realiza el relleno de labios

El material que se utiliza actualmente en los rellenos de labios es el ácido hialurónico, un polisacárido presente de forma natural en el organismo. Una de sus propiedades más importantes es la de atraer y retener agua, por eso sirve, además de para aumentar el volumen, para hidratar, corregir asimetrías, definir el arco de cupido y reducir arrugas que aparecen con la edad. Pero, hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de ácido hialurónico y el profesional debe elegir uno específico para los labios.

El doctor Lentino explica que «el relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado está indicado expresamente para el aumento de labios. En concreto, el de Croma, permite aumentarlos de manera segura, duradera y no duele gracias a que incorpora la lidocaína. Tiene la reticulación ideal para poder mantener ese equilibrio entre volumen y forma a la hora de embellecer un labio; se integra súper rápido a la mucosa, lo cual hace que el labio se pueda mover con naturalidad sin delatar que ha sido tratado, y da un plus de hidratación que mejora incluso el color del labio cuando no está pintado».

En cuanto a la cantidad de ácido hialurónico a aplicar, para conseguir un resultado armonioso, la doctora Elena Jiménez explica que «el labio superior debe de ser siempre un poquito más pequeño que el inferior. Dentro de labio superior, hay distintas zonas, arco de cupido, philtrum, zona central del rojo del labio y ambos laterales. Para hacer un relleno tenemos que valorarlas todas por individual«. La profesional añade que «el relleno de labios se realizará de una forma muy cuidadosa y calculada para hacer los depósitos del producto en el labio, ya sean trazantes o punto a punto en la zona a dar volumen. Así en algunos casos, nos va a interesar un depósito con forma de abanico o entrecruzado muy fino para dar un volumen generalizado, sin exagerar, sin dar sensación de abultamiento».

Cuando, además de dar volumen, se busca rejuvenecer la zona circundante, la experta explica que «habrá que hacer una técnica de blanching, en la cual se trata de forma individual cada arruguita del código de barras. Por esta razón, en algunos casos vamos a necesitar dos tipos de ácido hialurónico, un tipo para hacer un aumento generalizado sutil, y otro que podremos colocar a nivel dérmico». El tratamiento se puede realizar con anestesia local, para minimizar las molestias.

Recomendaciones tras el proceso

Tras realizarse el relleno hay que seguir una serie de recomendaciones. La doctora Elena Jiménez, aconseja «además del antiinflamatorio y aplicar frío local, dado que se va a producir un poquito de inflamación, hay que hidratar muy bien la mucosa del labio. Si el paciente comenta que tiene tendencia al herpes, se puede hacer un tratamiento preventivo con antivíricos. Pero, por lo general, con estos simples cuidados de una hidratación local y la colocación de frío o con alguna medicación antiinflamatoria suele ser suficiente».

Si se desea mantener el resultado, habrá que repetir el proceso unos 12 meses después. La doctora Elena Jiménez señala que «al realizar un relleno con ácido hialurónico, el organismo reacciona localmente generando un poquito de colágeno y no hay una desaparición completa del ácido hialurónico. Al inyectar el nuevo el tratamiento, el labio conserva cierta turgencia o volumen y, por ello, con la misma dosis se obtendrán unos resultados que generalmente son más jugosos». Por eso siempre conviene dejarse asesorar por el médico para evitar un exceso de producto que podría dar lugar a la boca de pato, un labio con demasiado relleno.