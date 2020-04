¿Cómo mantener el tinte en casa durante la cuarentena? A la hora de elegir productos, por ejemplo, es muy importante decantarse por aquellos más hidratantes, que proporcionen brillo y nutrición para evitar el resecamiento

El estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus ha llevado a millones de familias a permanecer aisladas en sus casas. Las horas muertas e incluso la monotonía que esta situación genera se ha traducido en muchos casos en la búsqueda de un cambio de «look» o incluso en probar remedios para teñir el cabello por el crecimiento de las raíces. Pero, ¿Qué recomiendan los especialistas para mantener el buen aspecto del pelo en tiempos de cuarentena?

Lo mejor durante este periodo sería dejar «respirar» el cuero cabelludo, ya que tenemos la oportunidad de dedicarle a más tiempo a su cuidado, según cuenta a ABC una peluquera y profesional de la estética. «Utilizar muchas mscarillas o incluso hacer mascarillas naturales con productos que tengamos en casa. Ahora es el mejor momento», señala.

Pero para todas aquellas personas que necesiten, por ejemplo, tapar las raíces, bien sea porque siguen acudiendo a su puesto de trabajo o, simplemente, porque no están acostumbradas a verse sin tinte, recomienda intentar buscar un producto «lo más parecido a su tono».

El problema que observa la especialista, que durante estas semanas está contestando las dudas de muchos de sus clientes, es que los tintes o productos accesibles durante el estado de emergencia -supermercados y grandes superficies- no tienen la misma calidad que los vendidos en peluquerías o tiendas especializadas y pueden no tener los resultados deseados. «Hay tintes que en la caja quedan muy bonitos pero que no es el mismo color que anuncian. Está siendo un poco complicado», reconoce, de ahí la importancia de decantarse por un número básico similar al propio.

A la hora de elegir productos, también es muy importante optar por aquellos más hidratantes, que proporcionen brillo y nutrición para evitar el resecamiento. Y, en el caso de querer probar algún remedio casero, el té negro, que posee pigmentos rojizos, también puede ayudar a mantener los cabellos teñidos de este color. Cabe destacar, por otro lado, los cosméticos con camomila para aquellas personas sin mechas o tintes previos que quieran aclararse un poco el pelo. Este último es un proceso largo y es importante evitar la presencia de amoniaco.

En cualquier caso, tal y como explica a este diario la especialista consultada, esta cuarentena puede servir, en el caso de las personas que puedan pasar sin teñirse, para dejar de castigar el pelo y dedicarle más tiempo a su cuidado.