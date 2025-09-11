Suscribete a
Vox quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice el gasto de la inmigración ilegal

El partido de Abascal exige conocer todo el «gasto directo e indirecto» del sector público

Otro paso en su estrategia, vinculando la inmigración al dispendio público

Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Vox mantiene su ofensiva contra la inmigración ilegal y está decidido a hacer de ella su principal bandera política. El partido de Santiago Abascal dará un paso más en los próximos días acudiendo directamente al Tribunal de Cuentas para exigir un informe de ... fiscalización sobre «el gasto directo e indirecto» que todas las entidades públicas dedican a este fenómeno. Lo harán a nivel nacional, a través de la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, competente para este tipo de auditorías. Pero también a nivel autonómico. La cruzada, según ha podido saber ABC, continuará en todos los parlamentos regionales en los que solicitarán un informe similar a cada órgano de control externo (OCEX) -una especie de Tribunal de Cuentas en las CCAA- para que los gobiernos autonómicos, la mayoría en manos del PP, tengan que aportar la misma información.

