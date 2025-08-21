Vox exige incluir al Cartel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Exteriores para que la Unión Europea incluya al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. El documento ha sido presentado este jueves con las firmas de la portavoz del partido, Pepa Millán, y los diputados: Ignacio Hoces Íñiguez, José María Sánchez García y Carlos Flores Juberías.

Según el partido, este cártel constituye una «organización criminal transnacional de origen venezolano», y han añadido: «con presencia en varios Estados miembros, y directamente vinculada a actividades como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, los secuestros, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y otras formas graves de violencia organizada».

Desde Vox reclaman que la Unión Europea siga el ejemplo de países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay, que ya han reconocido al Cártel de los Soles como un grupo terrorista. El objetivo de esta medida sería congelar fondos y activos financieros, impedir que la organización disponga de recursos económicos y reforzar la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros en materia penal.

Asimismo, la formación denuncia el apoyo del régimen cubano al «gobierno ilegítimo» de Nicolás Maduro, a quien señala como jefe del cártel. A juicio de VOX, esta alianza resulta incompatible con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.

Por todo ello, la iniciativa insta al Gobierno de España a promover en el seno de la Unión Europea la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas y garantizar su incorporación en la próxima revisión. Además, solicita activar la cláusula democrática prevista en el acuerdo de cooperación con Cuba, ante el respaldo político y operativo que dicho régimen brinda a Nicolás Maduro.