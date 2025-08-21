El PP y la Federación Islámica desmienten que Vox haya cancelado un rezo musulmán en un polideportivo de Las Torres de Cotillas (Murcia)

Esta misma mañana Vox anunciaba y sacaba pecho de haber conseguido cancelar un «rezo islámico ilegal» previsto en el polideportivo municipal de Torres de Cotillas (Murcia). Horas después, tanto el Partido Popular (PP) y la Federación Islámica han desmentido estas informaciones.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad del municipio, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, celebraba la suspensión del evento, que «había sido autorizado por el PP sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas».

Torres de Cotillas, municipio de 22.000 habitantes, está gobernado por el PP con apoyo de Vox. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo lidera la concejalía de Deportes en el territorio, esta es la encargada de organizar la disponibilidad y reservas del espacio deportivo municipal, no la concejalía de Seguridad Ciudadana. Por ello, la cancelación de reservas de estos espacios es competencia del PP.

Los populares, mediante un comunicado del alcalde Pedro José Noguera, han confirmado que recibieron una petición «para el uso del pabellón deportivo municipal Mireia Belmonte el 12 de julio en horario de mañana», esta fue «debidamente tramitada y aprobada». Posteriormente, declaran desde el ayuntamiento, solicitaron trasladar ese uso a horario de tarde, «siéndole comunicada la imposibilidad del cambio al estar cerrada esta instalación las tardes de julio y agosto». La propia asociación, finalmente, «procedió a anular la reserva por motivos internos». Por último, recuerdan que «no es cierto lo que ha trascendido respecto a la utilización del pabellón deportivo».

Una versión que también defiende la Federación Islámica. Mounir Benjelloun, presidente de la organización, ha comentado a ABC que la información difundida por Vox no es verdadera. Según ha afirmado, no se trataba de un «rezo islámico ilegal», sino una «ponencia o conferencia para recibir a un invitado africano». Ha declarado, además, que «se canceló por petición de la comunidad» ya que, pro un problema de disponibilidad de, «no podían realizarlo por la tarde».

Desde la federación observan estos movimientos por parte de Vox como una «estrategia bien estudiada para obstaculizar cualquier intento de celebración islámica». Recuerdan, además, que ya han sucedido «dos casos graves» en Murcia: en Torre Pachecho, con la agresión a un anciano y la posterior presencia de ultras y en Jumilla, donde PP y Vox aprobaron una moción que prohibía las celebraciones islámicas en lugares públicos.

«Hemos pasado de una persecución violenta a una institucional», se ha lamentado Benjelloun, confirmando posteriormente que «van a ir contra esto» judicialmente. Han afirmado, finalmente, que su objetivo es «impugnar» cualquier tipo de movimiento que vaya en contra de la libertad religiosa.