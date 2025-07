Pepa Millán defiende que todo inmigrante sin papeles o legal que no se adapte sea «repatriado»

Pepa Millán, portavoz en el Congreso de los Diputados de Vox, ha sido muy clara con la situación migratoria en España. En una entrevista en Herrera en Cope, Millán ha vuelto a confirmar los planes sobre deportaciones de inmigrantes que su formación defiende: «La inmigración tiene que ser legal, ordenada. Nadie que entre de forma ilegal en España se va a quedar». Además, ha señalado también a los inmigrantes con los papeles en regla que no se adapten en España, declarando que «si demuestran una incapacidad manifiesta de adaptación, una incapacidad de contribución y se dediquen a su imposición y no a la integración» también serán repatriados.

Desde el programa de la Cope, también se le ha preguntado acerca de la posibilidad de integrar y regularizar la situación de inmigrantes que hayan entrado de manera ilegal pero se hayan adaptado en la sociedad. Según la portavoz en el Congreso, la integración de estos en la sociedad «se debería haber hecho desde el principio» pero el problema ha sido provocado por «las administraciones que no funcionan y tratan de manera injusta a la gente ya que acogen a gente que no viene pidiendo asilo». Finalmente, ha sopesado que «como la administración no ha hecho bien su trabajo, ahora es muy complicado llevar a cabo ese proceso quirúrgico para distinguir a aquellas personas que necesitan el asilo y no».

También se le ha consultado sobre la portada de El País en la que informaban acerca de que Vox defiende deportar «ocho millones de inmigrantes». Según Millán, «o no ha escuchado las declaraciones de nuestra portavoz del pasado lunes o mienten deliberadamente a viva cuenta», ha dicho, incluyendo luego que conociendo el «historial» del medio, optan «por la segunda opción».

La portavoz ha querido recalcar, de nuevo, que en España, según el pensamiento de Vox, «no puede entrar nadie de manera ilegal» y que el objetivo principal de los extranjeros debe ser «contribuir» a la sociedad española. «Si haces del crimen tu forma de vida, por muy legal que vengas también serás repatriado» ha comentado contundentemente Millán.

Para finalizar acerca del tema de inmigración, ha declarado que «España esta en camino de convertirse en Francia» debido a «años de políticas de puertas abiertas que nos han llevado a una situación límite». Esta ha provocado que solo haya «una solución mala y otra menos mala». La «mala»: «convertirnos en Francia». Le «menos mala»: «Llevar a cabo un plan de repatriación».

También ha tenido la oportunidad de realizar declaraciones acerca del objetivo por parte del PP de gobernar en solitario, reconociendo «todo el mundo aspira a gobernar en solitario» pero que «la realidad es la que es». Le ha sorprendido, además, que desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo den por ganadas las elecciones y ha insistido en que cometen «el mismo error que el 23J». «El PP ha hablado como si las elecciones generales se hubieran celebrado ayer, hubiera obtenido 175 diputados y aquí ya estuviera todo hecho», ha comentado la portavoz, reconociendo que esto es «un desprecio a los españoles, que algo tendrán que decir».

Por último, ha declarado que no espera nada de la comparecía de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de este miércoles en el Congreso de los Diputados ya que lo único que se va a ver es «mas propaganda y mas mentiras». Ha recordado que desde Vox no van a dejar «que se ría mas de nosotros» y de «los españoles.»