El PSOE asume que Mañueco gobernará en Castilla y León por la «atomización» de la izquierda

Sus encuestas les sitúan por encima del 30%, pero la división de sus aliados les deja sin opciones

Carlos Martínez, Patxi López y Esther Peña, el miércoles en el Congreso
Ainhoa Martínez

Madrid

Año 2019. El PSOE rompe la dinámica y gana en Castilla y León con un 34,8% de los votos, un feudo en el que los populares gobiernan de forma ininterrumpida desde 1987. La gesta perpetrada por Luis Tudanca queda en nada. Ciudadanos ... tiene la llave y se la entrega a un Alfonso Fernández Mañueco al que le bastan 29 escaños para llegar al poder. Tres años después, el PP fuerza un adelanto electoral animado por las buenas expectativas que le otorgan las encuestas, unas expectativas que se van evaporando a medida que se acercan las urnas y le obligan a depender y pactar con Vox para retener el gobierno. Ahora no hay prisa para convocar, el presidente del PP agotará el mandato con el objetivo de alejar al máximo los comicios de la oleada de incendios que este verano arrasó la región y que está por ver qué repercusión electoral tendrá para los populares.

