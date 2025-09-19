El PSOE asume que Mañueco gobernará en Castilla y León por la «atomización» de la izquierda

Año 2019. El PSOE rompe la dinámica y gana en Castilla y León con un 34,8% de los votos, un feudo en el que los populares gobiernan de forma ininterrumpida desde 1987. La gesta perpetrada por Luis Tudanca queda en nada. Ciudadanos ... tiene la llave y se la entrega a un Alfonso Fernández Mañueco al que le bastan 29 escaños para llegar al poder. Tres años después, el PP fuerza un adelanto electoral animado por las buenas expectativas que le otorgan las encuestas, unas expectativas que se van evaporando a medida que se acercan las urnas y le obligan a depender y pactar con Vox para retener el gobierno. Ahora no hay prisa para convocar, el presidente del PP agotará el mandato con el objetivo de alejar al máximo los comicios de la oleada de incendios que este verano arrasó la región y que está por ver qué repercusión electoral tendrá para los populares.

Sin embargo, el impacto no tiene todavía las dimensiones de vuelco. Así lo reconocen fuentes socialistas consultadas que hablan de «ventana de oportunidad» para referirse a un contexto de debilitamiento del PP, sin que esto suponga necesariamente que vayan por delante en la carrera hacia las urnas. Los socialistas encaran la cita con un liderazgo renovado. Carlos Martínez, alcalde de Soria, reemplazó a Luis Tudanca dentro del proceso de remoción de Ferraz de aquellos candidatos que no carburaban.

El relevo se perpetró en un clima de acusaciones de desestabilización a la dirección federal y un amago de atrincheramiento del líder saliente que, finalmente, aceptó su final pacíficamente. Sin embargo, la llegada de Martínez no ha supuesto un revulsivo y, según las citadas fuentes, se mantiene en los porcentajes de voto de su predecesor. «Por encima del 30%», señalan, el mismo volumen de apoyos que concitaron en las urnas hace cuatro años. El PP se quedó entonces en el 31,4%, no hubo un gran abismo entre los dos grandes partidos, porque entonces, como ocurrirá ahora, quienes desempatan son los aliados. «El PP tiene muleta y nosotros estamos cojos», se lamenta un dirigente socialista.

En el partido existe cierta frustración, porque tienen las «manos atadas». «Por muy bien que lo hagamos, incluso ganando, nuestro problema está a la izquierda», señalan. «Es un drama», tercia otro diputado del PSOE, para referirse al panorama de sus aliados. En las filas socialistas se concentran en señalar la «atomización» de la izquierda como su principal amenaza, y reniegan ya de dar «ningún consejo», porque saben que algunas diferencias son irreconciliables. «Es lo de siempre, si van separados, se perderán votos», relatan, narrando lo que será su futura condena.

El discurso, por tanto, no rezuma el idealismo preelectoral que suele acompañar a todo candidato que proclama que va a ganar. Menos, cuando ser primera fuerza no es garantía ya de llegar al poder. Y «con un Vox al alza, el PP lo tiene hecho, salvo que haya un descalabro», dicen. Esto es lo que genera más preocupación en las filas socialistas, que perciben cómo el descontento con la gestión de los incendios –del que pensaban que podrían obtener cierto rédito electoral– lo está capitalizando Vox en exclusiva.

El PSOE quiere jugar la batalla de la ineficacia en la gestión, un discurso que al Gobierno central le hace daño –lo ha sufrido con el apagón o el caos ferroviario– y que ya ensayó también en la dana de Valencia para desgastar a Carlos Mazón. Moncloa movilizó en pleno mes de agosto a varios ministros sobre el terreno y eligió a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, como némesis de Mañueco, para tratar de poner en evidencia las deficiencias de la prevención antincendios. Carlos Martínez adquirió un perfil bajo durante la crisis y en la dirección socialista se han propuesto ir aumentando el foco mediático sobre él con atenciones a medios durante los fines de semana, una reunión con parlamentarios castellanos y leoneses el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados y un acto de apertura del curso político que celebrará próximamente con Pedro Sánchez.

Calendario de primarias

El PSOE de Castilla y León ha dado ya el pistoletazo de salida para el proceso de primarias que deben celebrarse para elegir al candidato a las elecciones y para el que Martínez ya ha oficializado su candidatura. Hoy se reúne la Comisión Ejecutiva y el sábado el Comité Autonómico que arrancará el proceso. Fuentes de la dirección federal no anticipan rival ni posible debate sobre candidatos alternativos a «cuatro días de las urnas». Además, advierten sobre un posible efecto sorpresa: «Cuidado con Carlos, las mayorías absolutas en Soria no se sacan de la nada». El proceso de primarias en el partido se tenía que haber llevado a cabo durante el verano, pero la oleada de incendios que arrasó la región obligó a posponer el calendario. «No se entendería estar enredados en lo interno», apuntaba una fuente para justificar el aplazamiento. «Lo urgente mandaba», tercia el propio Martínez, que ha utilizado esta circunstancia como uno de los ejes para armar su discurso de oposición a Mañueco. En las últimas semanas, los secretarios de Organización provinciales han mantenido reuniones para retomar el proceso y encajar las nuevas fechas.