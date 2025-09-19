Suscribete a
Las veces que España ha intentado aplicar la Justicia universal

Los casos contra el hondureño Efraín Ríos Montt, Adolfo Pinochet o el régimen chino por la ocupación del Tibet acabaron en fracaso

García Ortiz autoriza a Dolores Delgado a investigar los crímenes de Israel en Gaza y apunta al genocidio como Sánchez

Jiang Zemin, Efraín Ríos Montt y Adolfo Pinochet
Guillermo Calvo

La justicia universal en España es un principio que permite a los tribunales españoles investigar y juzgar crímenes internacionales graves (como genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad) sin importar la nacionalidad del autor o la víctima, o el lugar donde se cometió ... el delito. Este principio, regulado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha experimentado sin embargo reformas que han limitado su alcance desde 2009 y 2014, al exigirse un vínculo relevante con España para su aplicación. Se trata de procedimientos judiciales muy complejos, lo que hacen que la mayoría se cierre sin resultados.

