La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes a varias sedes de la empresa Acciona dentro de una derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto. Los guardias civiles se presentaron a primera hora de ... la mañana en sedes muy concretas de la compañía y buscan documentación determinada sobre obras específicas en las que hay sospechas de irregularidades en la adjudicación de obras.

Según han confirmado a ABC fuentes de la investigación, los agentes de la UCO se encuentran en sedes de la empresa en Bilbao y Madrid propuesta de la propia unidad y con autorización judicial. Los agentes de la benemérita están procediendo al volcado de ordenadores y recopilación de documentación y se espera que las pesquisas duren todavía varias horas.

Este registro indica, según esas mismas fuentes, que los investigadores tienen indicios de irregularidades y que ahora los pretenden confirmar con la documentación que van a intervenir este viernes. Por ello y por el volumen previsible de lo conseguido, se espera que tarden semanas en concluir su análisis.

El informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE apuntaba a posible irregularidades en la adjudicaciones a Acciona de la obra del túnel de Belate, en Navarra.