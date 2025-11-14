Suscribete a
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Los agentes de la Guardia Civil se encuentran en sedes de la empresa en Bilbao y Madrid

El presidente de la mesa de Belate trató de influir en un segundo técnico: «No le gustaba que saliera esa empresa»

Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo
P.M.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes a varias sedes de la empresa Acciona dentro de una derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto. Los guardias civiles se presentaron a primera hora de ... la mañana en sedes muy concretas de la compañía y buscan documentación determinada sobre obras específicas en las que hay sospechas de irregularidades en la adjudicación de obras.

