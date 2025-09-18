El Supremo mantiene en prisión a Santos Cerdán porque persiste el riesgo de destrucción de pruebas
Avanza que esta medida cautelar no se alargará por más de seis meses desde su ingreso
Cerdán exigió a Ábalos un puesto en AENA para su 'socio' que cobró de Servinabar
El juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado mantener al ex número tres del PSOE Santos Cerdán en prisión provisional, comunicada y sin fianza al entender que persisten los indicios de su responsabilidad en la comisión de delitos graves, y al mantenerse el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.
El magistrado se alinea así con la posición de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular y destaca que no se puede modificar su situación, tal y como solicitó la defensa el pasado 8 de septiembre, cuando pidió su inmediata puesta en libertad.
En su resolución, Puente sí especifica que esta medida cautelar encaminada a conjurar el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar, o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento no podrá mantenerse por más tiempo del preciso para satisfacer dicho propósito. Y advierte de que en todo caso no se prolongará por tiempo superior a seis meses de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
