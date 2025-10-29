Sesión de control al Gobierno, en directo: comparecencia de Pedro Sánchez y última hora del Congreso hoy

El Congreso de los Diputados celebra este miércoles una nueva sesión de control al Gobierno con Sánchez y Feijóo como protagonistas y en el marco de la investigación del reparto de sobres con dinero en la sede del PSOE.

09:31 Sánchez se mantiene en su escaño A diferencia de lo que ocurre normalmente, Sánchez se ha quedado en el Hemiciclo después de que terminaran las preguntas al presidente del Gobierno.

09:31 Montero: «Hay muchos días para hablar de corrupción» Miguel Tellado es el primero que no dedica unas palabras a los afectados por la dana, va al grano: «¿Cuánto tiempo van a seguir ocultando la verdad a los españoles?», pregunta. Montero: «Hay muchos días para hablar de corrupción. En el día de hoy tenemos que reservar el debate al recuerdo de las víctimas y el compromiso de todas las administraciones para seguir trabajando por la recuperación». «Lástima que esa empatía no la tuvieran hace un año», insiste Tellado, que llama «número 2» a la vicepresidenta y la sitúa como responsable de las comisiones de Aldama, de que «permitiera las contrataciones públicas a sobrinas de Ábalos y de que el número 3 fuera condenado por sobornos».

09:22 Ester Muñoz: «Sánchez utiliza este día para no contestar a la oposición» Esther Muñoz, también de luto, ha tenido unas palabras para las víctimas de la dana y se ha dirigido a Sánchez para criticar que «utiliza este día para no contestar a la oposición». Contesta la vicepresidenta primera con el mismo recurso que el presidente alegando que el día de hoy es para las víctimas de la dana. La diputada del PP asegura que el Gobierno es «la inutilizad» de la política y, al igual que Feijóo, rechaza que hace un año sí quisieran contestar a la oposición. María Jesús Montero se limita a defender que de cada 100 euros que han recibido las regiones para la recuperación, «85 son del gobierno de España».

09:20 Belarra pide prisión para Mazón y critica que el Gobierno no haga «nada» por la vivienda Ione Belarra arranca su intervención pidiendo prisión para Mazón por su gestión de la dana antes de preguntar a Sánchez cuáles son los planes políticos del Gobierno. El presidente obvia la primera parte y se limita a responder sobre la segunda parte. Asegura que su plan es combatir con la emergencia climática, «responder a lo urgente sin dejar a un lado lo demás». Recuerda las transferencias realizadas a las comunidades, en especial la valenciana. La diputada de Podemos le afea el anuncio de Vivienda que costó 660.000 euros, su «intento de desahucio de Mari Carmen, de 87 años, y dedicar el presupuesto que debería ir a la construcción de vivienda al gasto militar». Considera que el Gobierno no ha hecho «nada» por la vivienda, «ni una sola política de izquierdas».

09:15 Multirreincidencia en delitos leves La diputada del PVN Maribel Vaquero también dedica unas palabras con motivo del aniversario de la dana y formula su pregunta, sobre la multireincidencia de delitos leves en el País Vasco. «¿Considera necesario abordar el fenómeno de la multirreincidencia?» Dice el presidente que se han aumentado los efectivos par vigilar las calles y se ha puesto en marcha una remodelación profunda de la Justicia para agilizar los procedimientos judiciales y perseguir los delitos.

09:06 Empieza preguntando Feijóo El líder del PP recuerda a las víctimas de la dana y sus familiares. «Ojalá toda la energía que se dedica a politizar la tragedia se dedicara a la reconstrucción», dice, y formula su pregunta al presidente del Gobierno, retórica: «¿Va a decir la verdad?». «Soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido, pero hoy no es el día, es el día de las víctimas de la dana, un día muy duro», responde Sánchez. Feijóo se lo afea alegando que cuando el PP pidió suspender el pleno hace un año por la dana, él se negó, así que él sigue cumpliendo su «deber» y vuelve a la carga con la corrupción: «Miente máas que su CIS y su TVE, y mentirá mañana en el Senado. Si no tuviera miedo a la calle convocaría elecciones». Video.

09:03 Minuto de silencio El Pleno del Congreso guarda un minuto de silencio por las 237 víctimas mortales de la dana en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. La mayoría Video. de miembros del Gobierno vestidos de luto.

09:01 Rufián tilda de «psicópata» a Mazón por acudir al funeral por la Dana Rufián tilda de «psicópata» a Mazón por acudir al funeral de las víctimas de la Dana. Además, acusa a Feijóo y Abascal de «cómplices». Por último, ha declarado que el rey Juan Carlos debería «devolver lo que ha robado e irse al asilo». Diana Morant pide «dignidad política» por los fallecidos en Valencia. Informa Carlos Mullor.

08:59 Pedro Sánchez ocupa su escaño Llega ya el presidente del Gobierno y se sienta en su escaño al lado de la vicepresidenta primera.

08:36 El PP insiste en la corrupción para desviar el foco de Mazón en el aniversario de la dana El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará la sesión de control en el Congreso de este miércoles para preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si piensa decir la verdad en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, donde comparecerá tan sólo un día después. Los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente coparán el grueso de las preguntas del Pleno de control, donde la oposición dirigirá diversas preguntas sobre los mismos tanto a Sánchez como a su 'número dos' y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.