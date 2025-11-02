Suscribete a
ABC Premium

SPECTATOR IN BARCINO

Memoria democrática contra memoria popular

Ni Paz, ni Piedad, ni Perdón. Si no encabronara a los españoles ¿qué sería del resistente Sánchez?

Sergi Doria

Sergi Doria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se acerca el 20-N y la propaganda del gobierno de corrupción da cuerda a sus voceros de RTVE. Hubo un tiempo en que la televisión pública cohesionaba la democracia. Un pacto de futuro que haría realidad las palabras que Manuel Azaña pronunció el 18 ... de julio de 1938. Un mensaje a las generaciones venideras: Si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen la lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app