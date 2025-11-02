Se acerca el 20-N y la propaganda del gobierno de corrupción da cuerda a sus voceros de RTVE. Hubo un tiempo en que la televisión pública cohesionaba la democracia. Un pacto de futuro que haría realidad las palabras que Manuel Azaña pronunció el 18 ... de julio de 1938. Un mensaje a las generaciones venideras: Si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen la lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.

La Paz, Piedad y Perdón que no mostró Franco hacia los derrotados la ofreció la Transición a todos los españoles con la amnistía. Paz, Piedad y Perdón que comenzó a erosionar Zapatero con su ley de memoria histórica y ha dinamitado Pedro Sánchez con su memoria democrática.

El inquiokupa resistente abandonará la Moncloa, pero dejará la tierra quemada de la confrontación. La mascletá de esa política divisiva, además de los actos del cincuentenario de la muerte de Franco, es la ley que este noviembre catalogará elementos y símbolos franquistas «para que sean retirados de una vez por todas». La declaración del Resistente obedece a las exigencias de Bildu. La obsesión por mantenerse en el poder pagando lo que sea tiene esas cosas: convertir a los fascistas de ETA en antifascistas y a los golpistas de 2017 en garantes del gobierno progresista.

Lo malo de la sectaria memoria oficial que impone un poder con modos autocráticos es que no siempre coincide con la memoria popular. Ocurrió en 2016 en Tortosa ante las presiones para destruir el monolito conmemorativo de la batalla del Ebro. El alcalde Ferran Bel (CiU) pactó con el candidato de ERC la celebración de un referéndum acerca de la conservación o demolición del monumento.

El resultado de la consulta fue de un 29,73 por ciento partidarios de la demolición frente a un 68 por ciento a favor de la conservación de ese monolito al que ya se le habían eliminado los símbolos más explícitamente franquistas. Y de 2016 a 2025. Hace poco más de una semana el cupero Lluc Salellas propuso cambiar el nombre de la plaza Eduardo Marquina, poeta y dramaturgo catalán autor de la primera letra del himno de España, por plaza del Carril. La negativa popular fue muy clara. De la cincuentena de propietarios, treinta y cuatro votaron en contra del cambio de nombre. Que participara una cuarta parte de los doscientos veintidós con derecho a voto demuestra el desinterés por estas cuestiones ideológicas entre una ciudadanía más preocupada por la seguridad y limpieza en las calles o la construcción de vivienda pública.

Uno de los elementos de la época franquista más perseguidos serán aquellas plaquitas de la Ley de 15 de julio de 1954 que identificaban las viviendas de renta limitada. Una ley que hacía realidad lo que hoy reivindican Sumar, Podemos y los sindicatos de inquilinos: precios regulados por el gobierno para facilitar el acceso a la vivienda a las clases medias y bajas. Viviendas que no construyó el socialismo ni el comunismo en estos años. A la memoria oficial le va a faltar tiempo para incluir a la memoria popular entre las nostalgias del franquismo. Ni Paz, ni Piedad, ni Perdón. Si no encabronara a los españoles ¿qué sería del resistente Sánchez?