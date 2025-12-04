Sánchez se reafirma en el Sahara y despacha la cumbre con Marruecos sin hablar de Canarias ni de Ceuta y Melilla

Suscribete a
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, en el Palacio de la Moncloa
Angie Calero

Lo más relevante sobre la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada este jueves en Madrid es lo que no se ha dicho. La cumbre ha escenificado la falta de transparencia de Pedro Sánchez, que hasta ahora gobernaba sin presupuestos y ... sin el apoyo del Parlamento y, a partir de hoy, sin sus socios de Gobierno y sin periodistas, a quienes Presidencia del Gobierno no ha convocado para la cobertura de la RAN. «Es incomprensible que se haya celebrado la primera RAN en la historia de las relaciones bilaterales sin rueda de prensa», lamenta una fuente diplomática.

