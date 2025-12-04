Sánchez se reafirma en el Sahara y despacha la cumbre con Marruecos sin hablar de Canarias ni de Ceuta y Melilla

Lo más relevante sobre la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada este jueves en Madrid es lo que no se ha dicho. La cumbre ha escenificado la falta de transparencia de Pedro Sánchez, que hasta ahora gobernaba sin presupuestos y ... sin el apoyo del Parlamento y, a partir de hoy, sin sus socios de Gobierno y sin periodistas, a quienes Presidencia del Gobierno no ha convocado para la cobertura de la RAN. «Es incomprensible que se haya celebrado la primera RAN en la historia de las relaciones bilaterales sin rueda de prensa», lamenta una fuente diplomática.

Poco después de que Sánchez firmase junto al primer ministro del Reino de Marruecos, Aziz Ajanuch, catorce acuerdos de cooperación, el Palacio de la Moncloa enviaba una nota de prensa con la que resolvía —en tres folios— la cumbre silenciada con Rabat. Esta reunión todavía no se entiende entre gran parte de los miembros de la Carrera Diplomática. Solo se comprende con la lectura de que continúa «la falta de transparencia y el oscurantismo» por parte del Gobierno «en las cuestiones con Marruecos». Otra fuente, aún más crítica, se pregunta: «Para mí es un misterio por qué ahora la RAN con Marruecos. En un momento en que el Gobierno está falto de apoyos, este es el dossier más divisivo para con su socio de coalición».

Según la declaración conjunta difundida desde Moncloa, la reunión ha estado marcada por la reiteración del apoyo español a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Se trata del giro en la postura histórica de España respecto a este territorio, que Sánchez cambió de manera unilateral en 2022 sin consultar al Congreso de los Diputados. Este gesto abrió la puerta a un nuevo marco de amistad entre ambos países, pero también, como recuerda otra fuente, «era un 'do ut des': nosotros reconocíamos la solución autonómica como la más viable y ellos abrían las aduanas. Tres años después no hay ningún avance».

Sánchez ha reafirmado la posición de 2022 y ha acogido «con satisfacción» la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 31 de octubre de 2025, que considera que «una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible». «España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble», añade el documento.

Pero sobre el fondo del conflicto, nada nuevo. Varias fuentes consultadas califican el texto de «corta-pega de la resolución». «Habla del plan de autonomía, pero no menciona que la ONU dice que la negociación debe ser sin condiciones previas y que debe garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui», apunta una de ellas. Otra profundiza aún más: «El plan de autonomía no se conoce. Marruecos dice que habrá autonomía, pero no explica cómo. Y no puede detallarlo, porque entonces el Rif pediría lo mismo».

Las críticas van todavía más lejos. «Incluso si aceptamos que es el plan más realista, serio y creíble, la resolución exige un referéndum. La MINURSO es, literalmente, la misión de la ONU para un referéndum en el Sáhara Occidental. ¿Lo van a someter a referéndum? No. Pues entonces da igual que sea realista».

Temas importantes para España sin tratar

A ello se suma que los asuntos que los medios oficiales marroquíes llevaban dos semanas tratando —las aguas territoriales de Canarias, el control del espacio aéreo, las aduanas de Ceuta y Melilla— no se han tocado. «Han ido calentando todo para que ahora no pase nada. Es sorprendente», admite otra fuente. Una de ellas confiesa: «Una parte de mí se siente aliviada porque no hay nada; otra parte está desconcertada. Tú haces una cumbre para anunciar algo, no para decir que todo está igual».

«Una RAN la utilizas para escenificar algo, y aquí lo único que se ha escenificado es que el Gobierno está partido», señala un diplomático, en alusión a la ausencia de ministros de Sumar en la cumbre. «Debe de ser la primera vez que hay una RAN sin rueda de prensa. La relación con Marruecos no pueden explicarla», añade. Coincide con él Ildefonso Castro, coordinador de Acción Exterior del Partido Popular, quien advierte que «sigue la falta de transparencia en la relación bilateral con Marruecos: no se trata en el Gobierno, no se trata en el Parlamento y ahora tampoco hay rueda de prensa». También ve «extraño que falten algunas referencias que deberían estar, como por ejemplo las aduanas de Ceuta y Melilla, que no están funcionando como deberían». Sobre la resolución 2797, recuerda que el documento recomienda «abrir una negociación» que contempla un referéndum en el Sáhara.

Otra fuente introduce un elemento adicional: «En un momento en que se critica la falta de transparencia del Gobierno sobre dossieres sensibles como la corrupción, esto es incomprensible». Sobre el papel del ministro Albares, añade: «Es un convidado de piedra. Como en el resto de dossieres importantes de política exterior, que se deciden en Moncloa o con el concurso de Zapatero».

Otras cuestiones

A partir de la cuestión del Sáhara, la declaración subraya que la relación entre España y Marruecos atraviesa «su momento más sólido y prometedor» y se concreta en catorce acuerdos de cooperación en ámbitos que van de la fiscalidad y la justicia digital a la agricultura, la pesca, la protección social o la diplomacia feminista. En el plano económico, se refuerza a Marruecos como principal socio comercial de España en África, se anuncian nuevos proyectos de inversión en infraestructuras, energía, agua, transporte y digitalización, y se destaca la oportunidad que supone la organización conjunta del Mundial de 2030. En el terreno estratégico, ambos gobiernos revalidan su compromiso con el multilateralismo, la estabilidad mediterránea y la cooperación en seguridad y defensa, con especial énfasis en la lucha antiterrorista y en una posición común sobre Oriente Próximo y Gaza. La migración se presenta como un «modelo» para la relación UE-África, con referencias al programa Wafira II y a la movilidad profesional, mientras se amplía también la agenda cultural, educativa y científica, incluida la expansión del Instituto Cervantes. La RAN se cierra, en definitiva, con un mensaje de continuidad y el compromiso de mantener el ritmo de contactos políticos para profundizar este partenariado estratégico.

El «éxito indudable» de Albares

La suma de todo, según otra fuente consultada por este diario, evidencia que lo de España «no parece política exterior de gran altura». El análisis es «demoledor»: José Manuel Albares llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores tras la caída de Arancha González Laya con la promesa de recomponer la relación con Rabat, pero «lo único que ha conseguido es encabronar a Argelia». «Es un éxito indudable«, ironiza.

Tres años después, las aduanas de Ceuta y Melilla siguen sin funcionar, no hay avances en los compromisos obtenidos a cambio del giro sobre el Sáhara y el ministro aparece, una vez más, como «un convidado de piedra» en las decisiones que directamente se toman en Moncloa. «Antes estábamos mal con Marruecos, pero bien con Argelia; ahora estamos mal con los dos», resume esta misma fuente. Estas críticas, unidas al hermetismo y opacidad que ha rodeado esta RAN, alimentan los análisis de que la diplomacia española atraviesa un momento de desconcierto y fragilidad.