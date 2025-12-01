Suscribete a
ABC Premium

Rabat castigará a Feijóo con más inmigración si corrige el giro de Sánchez respecto al Sáhara

El Gobierno marroquí le prepara la 'bienvenida' con duros mensajes desde medios oficiales

Para España las relaciones con Marruecos son clave en inmigración y sobre todo en terrorismo

Temor a que Sánchez haga como Trump y obedezca por última vez a Marruecos

El plan sobre inmigración del PP ahonda en su distancia con Marruecos

Inmigrantes cambian el salto de la valla por parapentes para entrar desde Marruecos a España

El rey Mohamed VI de Marruecos cuando recibió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez en 2022
El rey Mohamed VI de Marruecos cuando recibió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez en 2022 efe

Pablo Muñoz y Angie Calero

Marruecos no ve ni mucho menos improbable que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sea el próximo presidente del Gobierno. Tan es así, que el Gobierno de ese país ha comenzado ya a prepararle una 'cariñosa' bienvenida, en la que no ... faltan advertencias muy serias en el sentido de que no se quedarían de manos cruzadas si el nuevo jefe del Ejecutivo español intenta corregir el rumbo marcado por Pedro Sánchez en sus relaciones con ese país. Por supuesto, la utilización de los flujos migratorios con fines de desestabilización, cuyo ejemplo más duro fue la entrada de miles de migrantes a Ceuta el 18 de mayo de 2021, sería la primera de sus reacciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app