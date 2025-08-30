Suscribete a
Sánchez intenta relanzar su imagen exterior tras los roces constantes con Estados Unidos

Retoma su agenda internacional el miércoles en Londres, con una reunión con Starmer y Gibraltar sobre la mesa, antes de focalizarse en América y África

Pedro Sánchez, tras la reunión de líderes europeos el pasado junio en Bruselas
Pedro Sánchez, tras la reunión de líderes europeos el pasado junio en Bruselas EFE

Casilda Zuloaga y Carlos Mullor

Uno de los pilares de la política de Pedro Sánchez, acentuado en los últimos años, ha sido la agenda exterior. El presidente del Gobierno ha buscado incrementar el peso de España en el ámbito internacional y, a la vez, dar una imagen como uno de ... los principales dirigentes europeos. Un plan que tuvo momentos importantes, como la cumbre de la OTAN en Madrid o la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Pero esa imagen extranjera, también ideada para quitar el foco de las sucesivas crisis internas que asolan al Gobierno y al PSOE (casos Ábalos, Cerdán, David Sánchez o Begoña Gómez), se ha ido resquebrajando por culpa de la actualidad nacional y por las decisiones de Sánchez. 'The Times' lo apodó 'Don Teflón' (en referencia a su «dificultad de mantener la coherencia de múltiples escándalos» y en referencia clara a John Gotti) y 'The Economist' y otros medios reclamaron su dimisión.

