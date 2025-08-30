Sánchez intenta relanzar su imagen exterior tras los roces constantes con Estados Unidos

Uno de los pilares de la política de Pedro Sánchez, acentuado en los últimos años, ha sido la agenda exterior. El presidente del Gobierno ha buscado incrementar el peso de España en el ámbito internacional y, a la vez, dar una imagen como uno de ... los principales dirigentes europeos. Un plan que tuvo momentos importantes, como la cumbre de la OTAN en Madrid o la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Pero esa imagen extranjera, también ideada para quitar el foco de las sucesivas crisis internas que asolan al Gobierno y al PSOE (casos Ábalos, Cerdán, David Sánchez o Begoña Gómez), se ha ido resquebrajando por culpa de la actualidad nacional y por las decisiones de Sánchez. 'The Times' lo apodó 'Don Teflón' (en referencia a su «dificultad de mantener la coherencia de múltiples escándalos» y en referencia clara a John Gotti) y 'The Economist' y otros medios reclamaron su dimisión.

El miércoles retoma su agenda internacional en Londres, donde Sánchez se reunirá en Downing Street con el primer ministro laborista Keir Starmer, en la que será su primera visita oficial desde que este asumiera el cargo en julio de 2024. Ambos dirigentes, considerados los principales referentes de la izquierda europea, ya coincidieron en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Oxfordshire y mantuvieron una conversación telefónica el pasado 18 de julio tras el acuerdo sobre Gibraltar.

La cita con Starmer servirá para relanzar las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido, fundamentales por la importancia del turismo británico -cerca de 20 millones de visitantes anuales- y por la inversión española en territorio británico, que ronda los 170.000 millones de euros. En la agenda también figuran cuestiones de fondo: la nueva relación de Londres con la UE tras el Brexit, la participación británica en el fondo europeo de defensa y la posición común ante los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania.

En este último ámbito, las posturas de ambos gobiernos se han ido aproximando. Aunque Starmer había sido más prudente con respecto a la ofensiva israelí en Gaza, ha advertido que Reino Unido podría reconocer al Estado palestino en septiembre si no cesa el ataque a la Franja. Un reconocimiento que ya realizó España y que Tel Aviv contestó con la retirada del embajador en Madrid y con un enfrentamiento de las relaciones bilaterales. Unos conflictos que también se han interrelacionado con Estados Unidos. El rechazo a recibir dos barcos en diciembre por supuestamente llevaban armas a Israel provocó que EE.UU. quitara a Algeciras de sus rutas comerciales preferentes.

Sánchez tampoco fue invitado a la última ronda de contactos entre Europa y EE.UU. previa a la cumbre entre Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska para tratar la paz en Ucrania. Los alemanes, organizadores del encuentro, no querían problemas.

Fueron los penúltimos roces entre las dos administraciones después de la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), donde España se comprometió a alcanzar el 2% de gasto en seguridad y defensa en el próximo lustro, lejos del 5% al que se comprometieron el resto de los aliados y que enfadó sobremanera a Estados Unidos, que llegó a amenazar con aplicar aranceles a España.

Las divergencias con la Administración de Donald Trump llegaron mucho antes. En plena guerra impositiva entre EE.UU. y China, Sánchez viajó a Pekín en primavera, su tercera visita en dos años, y a Vietnam, país donde realizó un homenaje a Ho Chi Minh, líder comunista que luchó por la independencia del país.

Cumbre del clima

Tras visitar a Starmer, Sánchez acudirá a la Asamblea General de la ONU, que este año celebra su 80º aniversario. La actividad internacional alcanzará su punto álgido en noviembre, con cuatro cumbres de gran calado encadenadas. La primera será la cumbre UE-Celac, que reunirá a líderes europeos, latinoamericanos y caribeños para fortalecer las relaciones entre ambas regiones en Santa Marta (Colombia) el 9 y 10 de noviembre; a continuación –entre el 10 y el 21 de noviembre– se celebra en Belém (Brasil) la COP30 sobre cambio climático. Por último, dos citas en África: el G20 en Johannesburgo (Sudáfrica, 22 y 23) y la cumbre UE-Unión Africana en Luanda (Angola, 24 y 25).

Estos encuentros resultan estratégicos para Sánchez tanto por su localización -especialmente en América Latina, donde pretende reforzar la influencia española- como por los temas a debate: el cambio climático, convertido en uno de los ejes de su discurso político, y el nuevo orden económico global. A este calendario se suman distintas citas europeas: la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno en Dinamarca, el 1 de octubre; la nueva sesión de la Comunidad Política Europea, el día 2; los consejos europeos de octubre (23 y 24) y diciembre (18 y 19) en Bruselas; además de posibles visitas bilaterales que podrían añadirse a última hora.

De este modo, Pedro Sánchez se prepara para afrontar un otoño marcado por la hiperactividad internacional, en contraste con el clima de creciente desconfianza interna. Aunque su empeño es consolidar un perfil de líder global, el curso político que arranca estará inevitablemente condicionado por los procesos judiciales que acechan a su entorno más próximo. Entre el ruido doméstico y la proyección exterior, el presidente encara una etapa decisiva en la que la estabilidad de su Gobierno estará en constante entredicho.