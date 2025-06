Sánchez admite que le preocupa que salgan sus mensajes sobre Puigdemont

El presidente del Gobierno está preocupado por si se hacen públicos los mensajes que intercambió con Santos Cerdán sobre Carles Puigdemont durante la negociación de la investidura y la contrapartida de la amnistía. O, por decirlo de un modo más exacto, Sánchez está ... preocupado por cuáles de aquellos mensajes se van a publicar, dando por inevitable que por lo menos algunos saldrán a la luz.

El tono informal y privado de aquellas conversaciones tensas y complicadas generó al parecer una correspondencia rica en hipérboles y epítetos, sin trascendencia política pero cuya publicación pondría a Sánchez en una situación muy incómoda con Puigdemont y podría dañar su relación personal. La amistad entre Cerdán y Sánchez, y la relación tan estrecha e íntima de los tiempos del Peugeot, permitía un lenguaje a menudo mordaz y de marcado acento cuartelario. Expresiones como «pájara» o «yo creo que se acuesta con el uniforme», referidas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que podrían quedar en pañales en comparación con las alusiones de Cerdán a Puigdemont tras largas horas de negociaciones.

Aunque Junts y PSOE coinciden en su interés por la continuidad de la legislatura, y Sánchez confía en que este interés objetivo prevalezca, algunos comentarios y expresiones podrían ser de difícil digestión para el líder independentista y para su público. Y en un tiempo de política tan emocional y tan inestable, cualquier accidente puede tener consecuencias imprevisibles.

A la espera de los mensajes que la UCO decida entregar al juez -y los que decida filtrar a los medios de comunicación- Sánchez mantuvo este viernes un encuentro con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el que no hubo conversación sucesoria ni se planteó otro escenario que el de la resistencia y la continuidad. Algunas veces se ha apuntado al líder del PSC como el mejor situado para suceder a Sánchez en caso de renuncia, derrota electoral o «accidente» del presidente. Illa ha cortado siempre de raíz estas especulaciones y este viernes no hizo ninguna excepción. No sólo se siente muy comprometido en el desempeño de su actual cargo sino que se toma como un asunto de muy vital importancia ayudar a Sánchez a agotar la legislatura y a estar en condiciones de volver a ser presidente tras las próximas elecciones generales, previstas para el verano de 2027.

Reunión sorpresa

A pesar del carácter sorpresivo de la reunión de este viernes, la privilegiada relación que ambos mantienen desde la pandemia ha propiciado desde entonces frecuentes conversaciones siempre bajo el signo del respeto, la colaboración y la complicidad.

En este último encuentro en Moncloa, Sánchez reiteró a Illa la tristeza por lo que el presidente del Gobierno considera «la traición y el engaño de un amigo» y el presidente de la Generalitat le expresó su apoyo y confianza en las medidas tomadas. Es un dato revelador de hasta qué punto el presidente del Gobierno desconocía el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el hecho de que el martes almorzó con un muy relevante editor español de medios de comunicación y quitó hierro a lo que todavía entonces eran «meras habladurías del facherío» sobre el también entonces amigo, Santos Cerdán, que afirmaba ser víctima de una persecución de la derecha y de cierta judicatura por haber negociado con Carles Puigdemont la investidura de finales del año 2023.

El apoyo de los socios

También el presidente del Gobierno tenía un especial interés por verse con el presidente de la Generalitat porque, aunque tiene interlocución directa con los líderes de los partidos independentistas, Illa conoce los resortes más profundos y menos evidentes del juego político catalán, sabe lo que piensan por dentro los partidos y los cuadros que más influyen en Puigdemont y en Junqueras, y tal como compartió la idea de que los socios no van a retirar su apoyo, recordó la importancia de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, tanto en el terreno más tangible (inversión e infraestructuras) como en el simbólico, con el reconocimiento del catalán en la Unión Europea (UE) como tema central y -hasta que se resuelva- casi único.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está convencido de que los desvelos del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acabarán por dar sus frutos. Según el presidente catalán, este sentido práctico y resultadista es el que mejor garantiza las alianzas presentes y futuras de los socialistas con los independentistas.