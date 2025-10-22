Retrasan 24 horas el lanzamiento del satélite SpainSat NG II de Hisdesat por un fallo de cableado del cohete

Un fallo en el cableado del cohete ha obligado a retrasar 24 horas el lanzamiento del satélite SpainSat NG II de Hisdesat, previsto inicialmente para la madrugada en España de este jueves 23 de octubre, según han informado a Europa Press fuentes de la ... compañía.

El satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG II iba ser lanzado en la madrugada de este jueves 23 de octubre desde la base de Cabo Cañaveral (Florida) a bordo de un cohete Falcon 9 de Space X. La hora aproximada prevista era la 01:30 UTC (21.30 horas en Estados Unidos y 03.30 horas de la madrugada del día 23 en España).

El problema ha surgido durante las últimas verificaciones de esta madrugada, cuando ha dado un fallo el sistema de determinación de vuelo del lanzador.

Al montar la tapa que cubre el cableado, en la parte baja del lanzador cerca de los nueve motores, se han dañado dos cables.

Por ello, la única soluciones es cambiar todo el mazo del cable, una operación que llevará unas diez horas, por lo que se prevé que el cohete esté listo para lanzarse 24 horas después de la hora fijada inicialmente.

Con el lanzamiento del SpainSat NG II se completará la constelación del Programa SPAINSAT NG, considerado «el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional».

Más de un 45% de la carga industrial del satélite se ha desarrollado con la implicación de prácticamente todo el sector espacial nacional.

Con sus más de 6 toneladas y 7,3 metros de altura, el SpainSat NG II es uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo. Junto a su gemelo, el NG I, ofrecerá capacidad dual, segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, organismos internacionales como la Comisión Europea (GOVSATCOM), la OTAN y países aliados.

El NG II superó recientemente su FAR (Flight Acceptance Review) en las instalaciones de Airbus en Toulouse, contratista principal del programa, y ya se encuentra en Cabo Cañaveral, donde se están llevando a cabo las últimas pruebas y preparativos antes de su puesta en órbita.

Con este lanzamiento, España se consolidará como referente en el ámbito de las comunicaciones satelitales seguras, asegurando su soberanía tecnológica y reforzando la autonomía estratégica europea en un contexto global de alta exigencia en materia de seguridad y defensa.