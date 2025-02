El PP traslada al comisario de Justicia su disposición a renovar con urgencia el CGPJ y el TC y a reformar el modelo de elección

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, se ha reunido este jueves a primera hora con el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, en la Oficina en España del Parlamento Europeo, para tratar la situación de la Justicia en España y en concreto el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la reunión, Pons ha trasladado al comisario la plena disposición del PP a renovar de forma inmediata el CGPJ y el Tribunal Constitucional y a cambiar el modelo de elección de los jueces, como pidió la Comisión Europea. Además, el dirigente del PP se ha mostrado dispuesto a reunirse con Reynders y con el Gobierno esta misma tarde si así se lo piden.

«Resulta triste que tengan que venir de fuera a ayudarnos a resolver un problema español que no debería haberse producido. Como político español no me siento en absoluto orgulloso de recibir a un comisario europeo que viene con buena fe y buena voluntad a ayudarnos a resolver lo que nosotros no somos capaces de hacer», ha señalado González Pons al término de la reunión, ante los medios de comunicación.

El dirigente del PP ha asegurado que la situación actual no puede continuar porque judicialmente es «insostenible», y políticamente es «tóxica». Además, cree que internacionalmente está dañando y va a dañar mucho más la imagen de España, que en el segundo semestre del año que viene presidirá la Unión Europea. «La presidencia de España puede empezar con un informe del Estado de Derecho que nos equipare con el húngaro o el polaco. Deslegetimaría la presidencia española de la UE», ha avisado.

González Pons ha explicado que en la reunión ha agradecido al comisario «sus buenos oficios». «Él viene a ver cómo estamos cumpliendo las recomendaciones sobre el Estado de Derecho que emitió la Comisión Europea a principios de verano. »

A partir de ahí, el dirigente del PP ha explicado al comisario que el PP está dispuesto a renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, que ambas renovaciones «están enlazadas, porque una renovación parcial solo del TC bloquearía aún más la situación». «Estamos dispuestos a renovar inmediatamente los órganos y a cumplir con las otras recomendaciones para que se cambie el sistema de elección del Poder Judicial para que a los jueces los elijan los jueces».

«Si a los jueces los eligieran los jueces, el problema estaría resuelto hace cuatro años», ha asegurado González Pons, quien ha explicado a Reinders que el bloqueo que se vive «es consecuencia de un clima político no deseable en España en los últimos años».

Noticia Relacionada El comisario europeo de Justicia llega a España y advierte: los jueces han de elegir ya a sus pares Enrique Serbeto Didier Reynders arranca la ronda de contactos sin esperanzas de que Bolaños recoja el guante en Madrid

El vicesecretario de Institucional del PP ha expresado su confianza en la misión del comisario en España y se ha mostrado dispuesto a mantener una reunión con él y con el Gobierno al mismo tiempo: «Si él nos pide que nos sentemos el Gobierno, la Comisión y el PP, nuestra respuesta es sí».

«Acepto las recomendaciones sobre el Estado de Derecho, renovar inmediatamente los órganos y reformar el modelo de elección del Poder Judicial. Estamos dispuestos a renovar ya tanto el CGPJ como el TC», ha insistido.

«Y nosotros queremos que al mismo tiempo tomemos una decisión sobre cómo se elegirá el próximo CGPJ, y ahí esta nuestra oferta, para que sea el nuevo CGPJ el que diga a los políticos el sistema que ellos prefieren para que se gobierne el poder judicial», ha subrayado.