El PP pide que Robles explique en el Congreso los contratos a Indra

El Grupo Popular mueve ficha tras desvelar ABC que el Ministerio de Defensa planea adjudicar a dedo a Indra la mayoría de los 31 nuevos programas especiales de modernización, y solicita la comparecencia de Margarita Robles ante el Congreso. La portavoz de los populares, Ester ... Muñoz, firma la petición, que fue registrada este lunes en la Cámara Baja al considerar que la ministra debe «rendir cuentas en relación con los criterios del Gobierno sobre la concurrencia en la adjudicación» de los citados programas. Es decir, la decisión de Defensa de adjudicar todos esos contratos a dedo, aplicando el artículo 346 del Tratado de la Unión Europea, que permite eludir el concurso público para potenciar la industria nacional de la defensa.

La polémica y el malestar de gran parte de este sector surge porque existen empresas de menor tamaño que Indra pero igualmente nacionales que podrían optar a esos contratos, y que ahora van a tener que conformarse con ser subcontratadas por la empresa semipública con unas condiciones que aún no han trascendido.

Indra se defiende

Fuentes de Indra, por su parte, replican a las críticas subrayando que «la colaboración está en su ADN y que asume un papel tractor de la industria, encargándose de movilizar todas las capacidades disponibles y desempeñando un papel de coordinador clave para poder entregar los sistemas que demandan nuestras Fuerzas Armadas de forma ágil». Como ejemplo de ello ponen sobre la mesa los «7.000 proveedores con los que trabajamos; somos el coordinador de la industria nacional en el programa FCAS y hemos entrado a formar parte de 76 grandes programas de I+D del Fondo Europeo de Defensa y programas preparatorios, en los que una de las claves es precisamente tener la capacidad de formar consorcios transnacionales, que refuercen las base industrial de la defensa, y que estén formados por empresas de distintos tamaños, pymes, 'startups', universidades y centros de investigación de varios países».

En esta línea, también destacan que «hemos contribuido de hecho a situar a España entre los países con mayor presencia en los programas de I+D impulsados por Europa, que marcarán el futuro de la Defensa y son la puerta de entrada a grandes programas que se pondrá en marcha en el futuro, situándonos por delante de economías de mayor tamaño que la española».

La ministra de Defensa acumula ya 21 solicitudes de comparecencia solo en la Cámara Baja, alguna desde enero

La solicitud de comparecencia del PP por esta polémica se une al largo listado de petición de explicaciones que acumula la ministra de Defensa y en el Congreso y que se encuentran pendientes de resolver. En total sumaban ya las 20, con esta 21, datando algunas desde el pasado mes de enero. La mayoría son peticiones de explicaciones ante la Comisión de Defensa –16, de las que 11 han sido registradas por el PP y 5 por Vox– pero también las hay ante la Comisión de Seguridad Nacional –cuatro, de las que tres han sido impulsadas por los populares y una por el partido de Santiago Abascal–.

Entre los asuntos por los que debe explicaciones está el contrato a Huawei o los vetos al F-35 y al material de armamento de Israel

Los asuntos por los que se reclama a Robles que rinda cuentas ante el Congreso son muy variados y van desde las quejas que lanzó la propia ministra en la última Pascua militar sobre los retrasos de la empresa TESS en la ejecución del programa del vehículo 8x8 Dragón, hasta la decisión de no comprar los cazas estadounidenses F-35, pasando por el veto a la compra de material militar a empresas de Israel, la falta de fondos en las cajas pagadoras de las Fuerzas Armadas, o los riesgos que representa para la seguridad nacional la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel).