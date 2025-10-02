Suscribete a
El PP pide que Robles explique en el Congreso los contratos a Indra

Quiere conocer los «criterios» del Gobierno para otorgarlos sin concurso

Defensa planea otorgar a dedo a Indra la mayoría de sus contratos de modernización

Robles, este miércoles, durante su participación en un foro en el Cercle d'Economía
Robles, este miércoles, durante su participación en un foro en el Cercle d'Economía
Ana Sánchez

El Grupo Popular mueve ficha tras desvelar ABC que el Ministerio de Defensa planea adjudicar a dedo a Indra la mayoría de los 31 nuevos programas especiales de modernización, y solicita la comparecencia de Margarita Robles ante el Congreso. La portavoz de los populares, Ester ... Muñoz, firma la petición, que fue registrada este lunes en la Cámara Baja al considerar que la ministra debe «rendir cuentas en relación con los criterios del Gobierno sobre la concurrencia en la adjudicación» de los citados programas. Es decir, la decisión de Defensa de adjudicar todos esos contratos a dedo, aplicando el artículo 346 del Tratado de la Unión Europea, que permite eludir el concurso público para potenciar la industria nacional de la defensa.

