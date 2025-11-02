Sánchez y el 'síndrome de Paiporta': un presidente que evita el contacto con la calle

3 de noviembre de 2024. Con el lodo anegando las calles de Paiporta, la desafección política toma cuerpo en una lluvia de barro, insultos y gritos a la comitiva institucional que recorre a pie la localidad valenciana arrasada por la dana. Sin tiempo ... de reponerse, sin apenas haber tomado conciencia de una realidad en la que el agua lo ha arrasado todo, buscando todavía a sus desaparecidos, el cómputo de muertos asciende ya a más de 200 personas.

Nadie queda a salvo, aunque la ira se dirige directamente contra los representantes políticos presentes: el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez. La tensión creciente hace que la visita se suspenda y el jefe del Ejecutivo sale escoltado, a la carrera, ante la ira vecinal y el lanzamiento de algún objeto contundente. Felipe VI y doña Letizia con evidentes restos de barro en la cara y el cuerpo continúan durante casi una hora sobre el terreno, dejando que los ciudadanos se acerquen y les trasladen su indignación. Sin querer marcharse.

Este episodio marca un punto de inflexión para el presidente del Gobierno. Sánchez no se caracteriza por el contacto con la calle, no promueve estos formatos ni se siente cómodo cuando se ve expuesto ante el malestar que despierta su figura. Del 'síndrome de La Moncloa' al 'síndrome de Paiporta'. Del blindaje extremo a su figura para evitar cualquier contexto que proyecte debilidad o erosión, a una situación que la exhibe con toda su crudeza y en la que desde su entorno aseguran que «llegó a estar en riesgo su integridad física».

Noticia Relacionada Sánchez se escuda en las víctimas de la dana para no responder sobre corrupción Juan Casillas y Patricia Romero

«Sánchez es consciente de que esta es su falla. No está a gusto en estos entornos y procura colocarse fuera de foco», señala el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón, que incide en que «las protestas están muy dirigidas a su figura. La reacción es siempre muy visceral y esto le ha erosionado entre el votante moderado y de derechas».

Sánchez ha ido adoptando un «aislamiento» progresivo que le ha hecho perder «porosidad» con la calle Pablo Simón Profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III

La oposición caricaturizó el momento y al presidente como «el galgo de Paiporta» una situación que para Simón sirvió para «reforzar una polarización que ya existe, que es previa». «Sánchez genera un sentimiento de rechazo entre la derecha y de tibieza entre la izquierda. Paiporta sirvió para magnificarlo más. Para reforzar a la gente en sus posiciones previas, en lo que se refiere a un presidente que se esconde, que no da la cara, que no pisa la calle». Las distancias entre el gobernante y la gente se han ido acrecentando a lo largo de estos años de mandato, antes de Paiporta ya existían resistencias a exponerse, pero lo sucedido el pasado 3 de noviembre acrecentó la brecha. «Es obvio que a él no le gusta. Se siente más cómodo en una cumbre de líderes internacionales, estrechando manos, que en la calle haciendo lo mismo», asegura Simón, que ve en esta actitud un «aislamiento» progresivo, «la pérdida de porosidad con la calle», donde para Simón un presidente siempre tiene que tener «un radar».

«El gran boquete»: la desafección política de la que se alimenta Vox Entre las proclamas a las que los Reyes tuvieron que hacer frente fueron mensajes cargados de desafección y antipolítica. Para Pablo Simón, la dana marca un punto de inflexión a nivel demoscópico. Un cambio de tendencia, a partir del cual Vox empieza a convertirse en opción refugio y a «concentrar el voto». «Las fugas de PP a Vox comenzaron con una transferencia de 800.000 votos y ahora están en 1,2 millones. Aquí es donde se abre el gran boquete», señala. En su opinión, la «sensación de desamparo» se transmitió «de una manera muy virulenta a través de las redes sociales y los medios de comunicación». Acrecentando el sentimiento de «abandono», de «desapego de la política» y de «fallo sistémico», que después se reafirmó con los incendios masivos del pasado verano.

El cuestionamiento que acompaña a Sánchez tiene su origen en las elecciones de 2023 tras las que llegó al poder pese a no haber sido la fuerza más votada. «Es un presidente altamente contestado desde el punto de vista de su legitimidad. No es aceptado como representante por parte del electorado de la derecha después de cómo se gestionaron las pasadas elecciones», resuelve Lluís Orriols. Para el también profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid en la gestión de la dana se visualizó a un «Gobierno central que se borra», porque quiere «que se visualice que la responsabilidad de la catástrofe estaba residenciada en la Generalitat». «Quiere que los medios se centren en Mazón», apunta, como una de las causas que propiciaron que Moncloa se ubicara en un segundo plano, esperando que fuera la Comunidad Valenciana quien demandara los recursos.

Para la politóloga y profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Monge, Sánchez se ha convertido en una diana para la oposición que «utiliza la técnica de la personificación. No contra el Gobierno o el PSOE, sino contra Sánchez. Se focaliza sobre su figura». Considera que el presidente «no abusa de este tipo de eventos, porque aparte de no estar cómodo, asume que abusar de ellos sería tanto como provocar este tipo de situaciones». Monge cree que lo que sucedió en Paiporta se produjo porque «el entorno era un polvorín» y tras lo ocurrido lo natural es que el Gobierno adoptase un «perfil muy bajo» y «tratara de minimizar» su presencia dado el «ambiente de crispación». La politóloga pone sobre la mesa la «idoneidad» de la visita, algo que en su día visibilizó un choque entre Moncloa y Zarzuela. Desde el Gobierno, tras producirse el episodio de lluvia de barro e insultos, trasladó la responsabilidad a la Casa Real, criticando que «no era el momento» de acudir y que así se había trasladado desde el Ejecutivo, pero que fue el Rey quien quiso visitar la 'zona cero' pese al riesgo de protestas, que se había ya testado con los tanteos previos que suelen hacer los equipos desplegados por la zona para preparar las visitas institucionales.