El PP exige a Moncloa que explique su «engaño» con Junts para seguir hablando

Hay pocas voces en el Partido Popular más sosegadas que la de Juan Bravo, su portavoz económico y el hombre elegido por Génova para negociar con el Gobierno el plan de choque contra la guerra comercial. Un tipo calmado al que este miércoles ... se vio más enfadado que de costumbre, contrariado por ver cómo el Ejecutivo cambiaba a última hora el decreto antiaranceles tras haber pactado con Junts. «Nos sentimos engañados», señalaba el propio Bravo tras haber escuchado la comparecencia del ministro Carlos Cuerpo en el Congreso, en la que a pesar de las reiteradas peticiones del PP evitó desmentir a los separatistas.

«Hay uno de los dos que no dice la verdad. O Junts o el Gobierno. Yo solo sé que del borrador del decreto a lo que se ha publicado en el BOE solo hay dos cambios y que ambos se corresponden con lo que ha pedido Junts», explicó Bravo en los pasillos del Congreso, antes de exigir al Ejecutivo una «explicación que no ha dado en el hemiciclo» si quiere seguir con las conversaciones.

El PP quiere que «el Gobierno reconozca que lo que ha dicho Junts es mentira, como lo ha señalado en privado» y que explique «por qué lo ha cambiado de buenas a primeras» sin decir nada al que hasta ese momento era su interlocutor principal. Mientras no lleguen esas aclaraciones, explican fuentes del PP, ese diálogo se mantendrá en punto muerto. De hecho, los populares se quejan de que a ellos se les dijera que era imposible añadir al decreto ninguna de sus medidas, reseñadas por Alberto Núñez Feijóo en su comparecencia del lunes, y que luego sí hayan podido incluir las exigencias de Junts.

Aunque la variación reflejada en el decreto final es mínima, Génova tiene claro que no son cambios estéticos y que responden a un beneficio directo a los socios separatistas. «Es un problema de sectores y no de territorios. No se puede territorializar este asunto como quiere Junts», se quejaba ayer Bravo, que tras acabar la comparecencia charló brevemente con el titular de Economía para reprocharle su falta de explicaciones.

Cuerpo, uno de los rostros amables del Ejecutivo, ironizaba estos días con que «hablo más con Bravo en los últimos días que con mi familia», pero descartó desmentir a Junts durante su comparecencia de ayer. Sin embargo, dirigentes socialistas como el diputado del PSC José Zaragoza dieron por buenas las cifras de Junts, que sostiene que la cuarta parte de las ayudas (14.000 millones de euros, tal y como anunció Pedro Sánchez) sería para empresas catalanas. Cuerpo, pese a todo, tendió la mano al PP, al que sí reconoció que el decreto era solo una primera capa del plan antiaranceles que sí está dispuesto a pactar con ellos.

Reunión en Bruselas

El PP tiene claro que deben aparecer sí o sí las medidas que Feijóo expuso el lunes y que estaban consensuadas con los representantes de los sectores más afectados por la guerra comercial. Así lo recordó ayer el líder del PP, de visita en Bruselas donde se reunió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y los comisarios de Comercio y Defensa.

«Si no acepta las propuestas del PP, se quedará con las suyas. Y si añaden condiciones territoriales, aún peor», señaló Feijóo en rueda de prensa, en la que aclaró que «hoy no estamos más cerca que ayer de apoyarlo», en referencia al desencuentro por las cláusulas incluidas a instancias de Junts, informa Enrique Serbeto.

«No nos hemos movido nosotros, sino que el que ha cambiado es el Gobierno», insistió el líder del PP, para el que las disposiciones añadidas suponen a su juicio «cesiones al separatismo» en el plan del Gobierno. «Desconocíamos que hubiera una negociación paralela con el separatismo», ironizó, al tiempo que insistía en recordar que el Ejecutivo sí había tenido tiempo de incluir los deseos de Junts, pero que todavía «no ha aceptado ninguna de las propuestas del PP. De las diez medidas, de momento no se han aceptado ninguna. De los tres planes de competitividad de nuestra economía, no se han aceptado ninguno», se quejó.

Además, para Feijoo, algunas de las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez, como los préstamos que tendrán que devolver a las empresas, «pueden empeorar la situación». Lo que propone el líder de la oposición son reducciones temporales de las cotizaciones sociales a la escala de la pérdida de mercado que suponga la imposición de esos aranceles. «Tenemos que resolver los problemas de las empresas, no los problemas del Gobierno», insistió el popular.