El PP exige a Armengol que permita tramitar la comparecencia de Sánchez sobre Leire

El Partido Popular (PP) exige a la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, que rectifique y permita tramitar la comparecencia de Pedro Sánchez. Los populares han registrado un nuevo escrito, reclamando a la Presidencia del órgano rector de ... la Cámara Baja que incluya en el orden del día de la ronda de Mesa —como se conoce coloquialmente a la reunión telemática que se produce del órgano de control cuando la presidenta está fuera de la Cámara como ocurre esta semana— de este jueves por la tarde su iniciativa para que el presidente del Gobierno rinda cuentas sobre el caso Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE que supuestamente ofrecía tratos de favor con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a empresarios relacionados con la trama hidrocarburos a cambio de información comprometida sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En caso de no hacerlo, alegan los populares, la Junta de Portavoces de la próxima semana no podrá valorarla y pronunciarse sobre ella y por tanto, no daría tiempo a que la comparecencia se celebre antes del final del actual periodo de sesiones, que concluye a finales de este mes. Se da la circunstancia, además, de que el líder socialista estará ausente de la sesión plenaria de la última semana de junio debido a su asistencia a la Cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos) los días 24 y 25. Está por ver, además, si habrá de ausentarse

Fue el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, quien, en rueda de prensa, denunció el martes que Armengol no había incluído las comparecencias solicitadas por su partido en el orden del día de esta semana pese a que en anteriores ocasiones sí que se han calificado comparecencias en rondas de Mesa. La razón esgrimida, según el popular, es que se trata de una ronda de Mesa y no de una reunión formal del órgano. «Es una maniobra dilatoria. Una vez más, se pretende usar la Mesa del Congreso de manera política«, se quejó el popular.

Y todo ello, vuelven a denunciar los de Alberto Núñez Feijóo este jueves, «bajo el silencio cómplice de Sumar». En este sentido, piden a los miembros de la Mesa pertenecientes a la coalición de Yolanda Díaz —que este jueves ha reclamado explicaciones a Sánchez, aunque evitando pedir su comparecencia— que sean «coherentes» y unan sus votos a los del PP para forzar al jefe del Ejecutivo a dar explicaciones sobre la ya exmilitante socialista ante las Cortes.

«Si de verdad tanto le escandaliza la guerra sucia ejercida por una fontanera del PSOE contra la Guardia Civil, jueces y fiscales que estos días están develando los medios de comunicación, Yolanda Díaz tiene la ocasión de rectificar y dar instrucciones a los miembros de su partido en la Mesa para que dejen de aliarse con Armengol y apoyen que Sánchez acuda a la sede de la soberanía nacional a explicar a los españoles lo sucedido», señalan fuentes parlamentarias del PP.

En definitiva, añaden las mismas, «hoy, Armengol tiene la ocasión de rectificar y dejar de ser, al menos por una vez, la delegada del Gobierno en el Congreso», zanjan fuentes populares.