Podemos reta a la vicepresidenta Díaz a que se someta si quiere ser candidata a las generales

La crisis en la izquierda alternativa al PSOE a dos meses de que empiece el año multielectoral alcanzó este fin de semana un punto de no retorno. Las palabras del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fueron aplaudidas por ... la ministra y actual secretaria general del partido, Ione Belarra, desde el público. Y secundadas por la titular de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero, al cierre de la 'Universidad de Otoño' de Podemos (Besó a Iglesias cuando éste abandonó el atril). Hasta el momento, y a pesar del pulso que libra Podemos con Díaz para no perder peso en Sumar, siempre la han defendido como candidata a presidir el Gobierno. Una carrera donde la ubicó Iglesias al designarla sucesora en 2021 cuando dejó la política por su fracaso en las elecciones madrileñas. Esta relación de confianza está hoy dinamitada por los planes de la vicepresidenta donde Podemos no tiene papel protagonista. Ayer, el partido enfrió por primera vez ese apoyo a Díaz y dejaron en el aire la posibilidad de concurrir por separado en las elecciones generales. «Depende de ella», respondió un miembro relevante de la Ejecutiva de Podemos. Se trata de una estrategia de presión a la ministra para no perder peso orgánico.

Podemos ha pasado de decir «es la mejor candidata» a «escucharemos su propuesta». La intención es la unidad, pero abren la puerta a lo contrario. Estos matices los deslizó ayer en la rueda de prensa el coportavoz Javier Sánchez Serna. Adquieren un importante significado al aparecer pocas horas después de que Iglesias se desatara contra la vicepresidenta en el cierre de la 'Universidad de Podemos'. El exvicepresidente y exlíder de Podemos avisó a Díaz de que debe «respetar» al partido y sugirió que es «ingenua» por pensar que si a Podemos le va mal en las autonómicas y municipales de mayo, dejará «el campo libre» para Sumar. Al que, por cierto -y ahí otro matiz nuevo-, ahora se remiten como «el partido Sumar». Enfrentando así a Díaz a contradicciones ya que ella no solo ha dicho que los partidos no serán protagonistas en su proyecto, sino que insiste en que Sumar no será un partido. «El partido Sumar», repitió Sánchez Serna varias veces. Noticia Relacionada Podemos rebaja su apoyo a Yolanda Díaz como candidata: «Depende de ella» Gregoria Caro El partido intenta rebajar el tono después de las duras palabras de Iglesias contra la vicepresidenta: «No la mencionó» El coportavoz intentó rebajar el tono alcanzado en el cierre del evento insistiendo en que Iglesias no mencionó a Díaz en ningún momento. «No podemos quedarnos con una frase aislada», justificó; y a continuación explicó que las declaraciones de Iglesias no solo se circunscriben al ámbito partidista sino que también iban por los medios de comunicación y «cloacas». «Trabajar por la coalición» Aunque Sánchez Serna insistió en que el primer plan es avanzar unidos; «Nosotros vamos a trabajar porque haya una coalición entre Podemos y el partido Sumar», dijo, las condiciones para que se dé el acuerdo las defendió el coportavoz en los términos que Iglesias. «Cuando decimos que hay que respetar a Podemos, no decimos nada alocado -apuntó-. No sé qué sorprende tanto porque esta fuerza política que ha hecho un trabajo muy importante para la izquierda en 40 años. No sé si hay alguien que pensaba que no hay que respetarlo, pero sí, hay que respetarlo y en la configuración de cualquier espacio progresista Podemos debe ser fuerza decisiva». Y todavía abundó más: «Cuando Yolanda Díaz termine de organizar su proyecto político, escucharemos su propuesta, nuestra voluntad es conseguir un acuerdo de coalición con el partido Sumar, pero es Yolanda Díaz quien debe decidir si es candidata o no». Es cierto que el exvicepresidente Iglesias no pronunció el nombre de la vicepresidenta Díaz el domingo, pero las referencias y su intención -por mucho que ahora acuse a los medios de comunicación de manipular- fueron claras. «Muy pronto habrá elecciones municipales y autonómicas y algunos piensan que es una magnífica oportunidad para que Podemos tenga un mal resultado y que Izquierda Unida desaparezca y deje todo el campo a una izquierda no perseguida por las cloacas -espetó el expolítico-. El nivel de ingenuidad de tal pensamiento es sonrojante; quien piense que le puede ir bien en las generales a una candidatura de izquierdas si a Podemos le va mal en las autonómicas... Hay que ser estúpido». Y por si quedaba alguna duda, añadió después: «Podemos quiere estar con Sumar, pero Podemos debe ser respetado».

