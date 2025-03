Pedro Sánchez reparte menores a gusto de Junts y el PP se niega a cumplirlo

Otra vez 'in extremis' y otra vez con Junts. El particular día de la marmota de la legislatura se volvió a vivir este martes, con la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto ley con el que el Ejecutivo pretende ... solventar una difícil papeleta, que se arrastra desde hace tiempo, y que no es otra que el reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados, más de 4.000, que permanecen en Canarias, tensando la capacidad de acogida de las islas. Y de paso seguir despejando un camino incierto, pero que Pedro Sánchez pretende llevar a término, hasta 2027, aun sin presupuestos generales del Estado, que ni siquiera están presentados en las Cortes.

El nuevo acuerdo con los de Carles Puigdemont permitirá, de convalidar el Congreso en un mes el decreto, que este miércoles se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aliviar los servicios insulares mediante una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, la misma que en julio del año pasado tumbó la Cámara Baja con el voto en contra de la oposición y también de Junts. El Gobierno confía, según explican fuentes del Consejo de Ministros, en que eso sea así a pesar del rotundo rechazo manifestado este mismo martes por los presidentes autonómicos del Partido Popular (PP), once de los diecisiete, a aceptar unos criterios de reparto que benefician, en esta ocasión, a Cataluña y al País Vasco por delante de otras autonomías gobernadas por los populares, muy singularmente la Comunidad de Madrid. Los barones populares agotarán las vías judiciales contra lo pactado con los separatistas. Noticia Relacionada El Gobierno niega un reparto de menores a medida para Cataluña y desmiente las cifras de Junts: «Ahora mismo no existen números oficiales» Inés Ruiz-Jiménez El Ejecutivo asegura que las proyecciones anunciadas por los neoconvergentes no son oficiales y no se sabrán hasta finales de este mes A la espera de cifras más concretas (las autonomías tienen hasta el final de mes para presentar los datos de los inmigrantes que ya acogen) se produjo una cierta guerra cruzada sobre las mismas. Junts –como siempre llevando la voz cantante a la hora de comunicar los acuerdos con el PSOE– habló de que Madrid debería acoger a más de setecientos de esos menores y Cataluña, en cambio, a treinta como mucho. Todo ello basado en criterios que, además de la población o la riqueza de cada autonomía, ponderan el esfuerzo previo de cada región a la hora de acoger inmigrantes, las plazas de acogida, bajo el baremo de que se disponga de una plaza por cada 2.500 habitantes, y la tasa de paro de cada comunidad. Simulación del reparto de menores no acompañados No se incluyen Canarias ni Ceuta En número de menores Criterios de reparto En porcentaje Renta 13 Población 50 Paro 15 6 NNAMNA* 10 Dimensionamiento 2 Dispersión Ciudad fronteriza 2 2 Insularidad (*) Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados Dimensionamiento: Dimensionamiento estructural del sistema de plazas. Total de los menores a distribuir por las CC.AA. 4.400 806 Madrid Andalucía 796 C. Valenciana 477 Galicia 326 Castilla y León 309 Castilla-LM 291 Murcia 190 Aragón 186 Cantabria 170 Extremadura 169 Navarra 164 La Rioja 154 Asturias 151 País Vasco 87 Baleares 58 Melilla 34 Cataluña 26 Fuente Ministerio de Juventud e Infancia Diciembre, 2024 ABC Simulación del reparto de menores no acompañados No se incluyen Canarias ni Ceuta / En número de menores Madrid 806 Andalucía 796 C. Valenciana 477 Galicia 326 Castilla y León 309 Castilla-La Mancha 291 Murcia 190 Aragón 186 Total de los menores a distribuir por las comunidades autónomas 4.400 Cantabria 170 Extremadura 169 Navarra 164 La Rioja 154 Asturias 151 País Vasco 87 Baleares 58 Melilla 34 Cataluña 26 2º 3º 1º Mayor número de menores por criterio Criterios de reparto Población 50% Renta 13% Paro 15% NNAMNA* 6% Madrid 335 42 43 5 Andalucía 28 24 6 408 C. Valenciana 254 30 30 4 Galicia 128 32 43 8 Castilla y León 113 34 45 9 Castilla-La Mancha 100 29 31 12 Murcia 75 28 28 16 Aragón 64 36 49 14 Cantabria 28 34 45 32 Extremadura 50 28 24 18 Navarra 32 38 8 56 La Rioja 15 34 43 57 Asturias 48 36 46 16 País Vasco 106 45 4 43 Baleares 59 34 45 13 Melilla 4 27 14 37 Cataluña 382 38 47 5 Criterios de reparto Ciudad fronteriza 2% Dimensionamiento 10% Insularidad 2% Dispersión 2% Madrid 27 27 0 327 Andalucía 263 0 33 34 C. Valenciana 118 20 21 0 Galicia 94 10 11 0 Castilla y León 90 9 9 0 Castilla-La Mancha 103 8 8 0 Murcia 34 6 3 0 Aragón 13 5 5 0 Cantabria 27 2 2 0 Extremadura 41 4 4 0 Navarra 18 3 9 0 La Rioja 4 1 0 0 Asturias -3 4 4 0 País Vasco -120 8 1 0 Baleares -10 5 -88 0 Melilla -53 -88 6 87 Cataluña -508 31 31 0 (*) Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados Dimensionamiento: Dimensionamiento estructural del sistema de plazas. Fuente: Ministerio de Juventud e Infancia / Diciembre, 2024 ABC «O miente...» Aun así, a muchos no les salían los cálculos. No desde luego en los Gobiernos controlados por el PP. «O miente Junts o miente el Gobierno, porque el primer y más importante criterio para el reparto es el de la población, que pesa el cincuenta por ciento, y así parece difícil que Cataluña se lleve solo veinte o treinta», señalaban desde la Consejería de Políticas Sociales de una autonomía que no es Madrid. Pero tampoco parecía tenerlas todas consigo el propio Ejecutivo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para ofrecer detalles del acuerdo, evitó dar carta de naturaleza al dato aireado por Junts asegurando que esos números los «habrán hecho ellos» porque «conocen perfectamente los datos que maneja esa comunidad autónoma de la que participan políticamente», pero que en ningún caso se corresponde con cifras oficiales, ya que las tablas no estarán completas hasta que se convoque la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se presentará a las comunidades autónomas el número definitivo de plazas que deberán habilitar. Las comunidades autónomas tienen hasta final de mes para actualizar las cifras de los menores que ya acogen Es importante ese último verbo, 'deberá', porque si antes el sistema de acogida de infancia inmigrante era voluntario y a demanda, ahora adquiere rango de ley, por lo que se puede debatir en dicho cónclave, pero en ningún caso los territorios se podrán negar a llevarlo a cabo. El titular de Política Territorial matizó que el decreto que entra este miércoles en vigor no contempla sanciones para los Gobiernos regionales si se encuentran con su oposición, pero la ministra de Juventud e Infancia, una de las voces cantantes de este acuerdo, ahondó en que ahora el sistema de acogida se sitúa en un marco de obligado cumplimiento que tiene que ver con el fenómeno migratorio y la saturación de la ruta canaria. Aunque este acuerdo es un importante paso para responder a las súplicas del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que lleva meses tutelando en solitario a 6.000 menores, lo cierto es que se prevé que las comunidades autónomas cuenten con un margen de un año para prepararse para recibir este traslado impuesto. Cuando haya cifras oficiales encima de la mesa los barones regionales dispondrán de ese periodo y de una dotación que acompaña el decreto de cien millones de euros para dimensionar sus sistemas de acogida. Según las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Juventud e Infancia, y que adelantó 'elDiario.es', en el caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana deberían habilitarse cientos de plazas. Nogueras celebra la corrección de «una desigualdad histórica» y los populares ironizan por el reparto: «El algoritmo de la xenofobia» La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, convocó a los medios en el patio de la Cámara Baja a mediodía pese al diluvio que caía en Madrid a esa hora. La lluvia obligó a trasladar el lugar de la comparecencia y la diputada independentista buscó acomodo en un pasillo por su negativa a utilizar las salas de prensa, presididas por la bandera de España y la de la Unión Europea. En apenas unos segundos, despachó que esto corregía «una desigualdad histórica», otra más en su argumentario, con Cataluña, que, en sus palabras, había hecho un esfuerzo previo «gigantesco». No si no hay «garantías» El pacto se encontró con la oposición inmediata del PP, que trasladó que las regiones donde gobierna –en la línea del pacto presupuestario cerrado la víspera entre Carlos Mazón y Vox en la Comunidad Valenciana–, se negarán a acoger a los menores inmigrantes «si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías». La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, criticó en Zaragoza la desigualdad entre los niños que, según Junts, recibirán Cataluña y Madrid. «El algoritmo de la desigualdad y la xenofobia», resumió. «Lo que ha pactado el Gobierno es que le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña, que es lo único que les preocupa, al parecer», complementó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado.

