MEDIO AMBIENTE

La Junta de Andalucía reforzará la vigilancia para encontrar al pirómano de Zahara

Utilizará drones y pide colaboración ciudadana para que si detecta cualquier actitud sospechosa, «se llame rápidamente al 112 para evitar este tipo de catástrofes»

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción
Un helicóptero trabaja en las labores de extinción EFE

ABC Andalucía

Cádiz

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se tienen «sospechas fundadas» de que el incendio de Tarifa, que obligó el lunes al desalojo de casi 2.000 personas, «ha sido ... intencionado». Así lo verifican los primeros informes técnicos, que evalúan ahora el número de hectáreas calcinadas mientras los servicios del Infoca siguen con las tareas de extinción

