PSG - Tottenham: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Supercopa de Europa hoy

PSG y Tottenham se juegan este miércoles, 13 de agosto, el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, partido que enfrenta al vencedor de la última edición de la Champions contra el ganador de la Europa League.

Los parisinos, entrenados por Luis Enrique, se proclamaron campeones de Europa por primera vez la pasada temporada tras ganar la final al Inter de Milán, mientras que los londinenses vencieron en el partido decisivo de la segunda competición continental al Manchester United en el estadio de San Mamés.

El estadio Friuli de Udine, con capacidad para 25.000 espectadores, será el escenario de la final de esta Supercopa de Europa, un recinto que ya fue una de las seis sedes del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA 2019. Tanto el PSG como el Tottenham buscarán conquistar su primer titulo en esta competición. El ganador será el sucesor del Real Madrid que en la edición del 2024 superó 2-0 al Atalanta.

El equipo de Luis Enrique llega a la cita ante los ingleses con apenas una semana de entrenamientos porque los franceses comenzaron el pasado miércoles 6 de agosto su preparación debido a su participación en el Mundial de Clubes, en la que alcanzaron la final.

El Tottenham ha jugado 13 partidos contra equipos franceses en la competición de clubes de la UEFA, pero el París no ha estado entre sus rivales. El último enfrentamiento entre estos equipos se produjo en la International Champions Cup, el 23 de julio de 2017 en Orlando. Aquel encuentro resultó fructífero para el Tottenham, que se impuso por 4-2.

Horario del PSG - Tottenham, partido de la Supercopa de Europa

El partido de la Supercopa de Europa entre PSG - Tottenham se juega este miércoles, 13 de agosto, en estadio Friuli de Udine (25.000 espectadores). En él disputa sus encuentros como local el Udinese, propietario del recinto desde el año 2013. El duelo entre franceses e ingleses comenzará a las 21.00 horas.

Dónde ver en directo el PSG - Tottenham de la Supercopa

Los aficionados podrán ver en vivo y en directo este apasionante encuentro entre el PSG y el Tottenham a través de Movistar. Además, en la web de ABC.es se informará sobre todo lo relacionado con este partido de la Supercopa de Europa.