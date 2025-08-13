¿Qué santo se celebra hoy miércoles 13 de agosto? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

San Hipólito se celebra en el día de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Hipólito fue un destacado presbítero de la Iglesia romana que, en cierto momento, manifestó su desacuerdo con la elección del Papa San Calixto. Esta oposición lo llevó a separarse de la Iglesia durante más de diez años. En el año 217, fue nombrado el primer antipapa de la historia, lo que generó un conflicto con la sede papal y culminó en su destierro a la isla de Cerdeña. Con el tiempo, San Hipólito se arrepintió, se reconcilió con la Iglesia y, finalmente, en el año 235, durante las persecuciones del emperador Maximino el Tracio, fue martirizado por su fe cristiana.

En este miércoles 13 de agosto de 2025 la iglesia católica festeja el santo de Antíoco de Lyon, Benildo, Casiano de Imola, Gertrudis de Altenberg, Juan Berchmans, Máximo el Confesor, Ponciano, Radegunda, Vigberto.. Aunque el día de hoy es conocido por San Hipólito y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el enciclopedia del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

Santoral de hoy 13 de agosto

Además de la conmemoración de San Hipólito, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 13 de agosto también celebramos:

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

