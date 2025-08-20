Suscribete a
Más allá de necesidades tecnológicas: Europa, molesta por la relación con la empresa china

El Gobierno ignora que la UE considera a Huawei proveedor de «alto riesgo»

Pedro Sánchez expone al comercio y la tecnología de España a sanciones de EE.UU.

Expositor de Huawei en la exposición de Huawei de Big Data en Guiyang
Expositor de Huawei en la exposición de Huawei de Big Data en Guiyang
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Bruselas

La Unión Europea (UE) considera que Huawei es un proveedor tecnológico «de alto riesgo» y recomienda que los Estados miembros restrinjan o excluyan su uso en infraestructuras críticas como el 5G. En España han seguido esta recomendación los principales operadores privados de ... telefonía, pero el Gobierno la ha ignorado deliberadamente y constituye una auténtica excepción dentro de la UE. Según observadores europeos, las relaciones del Gobierno de España con la tecnológica china obedecen claramente a una decisión proactiva y consciente y no solamente a una necesidad presupuestaria o tecnológica.

