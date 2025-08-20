Más allá de necesidades tecnológicas: Europa, molesta por la relación con la empresa china

La Unión Europea (UE) considera que Huawei es un proveedor tecnológico «de alto riesgo» y recomienda que los Estados miembros restrinjan o excluyan su uso en infraestructuras críticas como el 5G. En España han seguido esta recomendación los principales operadores privados de ... telefonía, pero el Gobierno la ha ignorado deliberadamente y constituye una auténtica excepción dentro de la UE. Según observadores europeos, las relaciones del Gobierno de España con la tecnológica china obedecen claramente a una decisión proactiva y consciente y no solamente a una necesidad presupuestaria o tecnológica.

La Comisión Europea ya estableció en su día una «caja de herramientas» en las que define sus recomendaciones de forma genérica sin prohibir expresamente a ningún proveedor por nombre, pero con criterios claros para que cada Gobierno nacional pueda «reducir riesgos y proteger su infraestructura crítica especialmente si el proveedor está sujeto a leyes o influencias extranjeras» de países que como China se consideran como un competidor económico y al mismo tiempo un «rival sistémico».

En ese paquete de recomendaciones sobre la infraestructura del 5G, la Comisión ya consideraba que «las decisiones nacionales que permitan la participación de proveedores de alto riesgo pueden comprometer la seguridad de la UE en su conjunto». Y más recientemente, el mes pasado, envió un mensaje al Gobierno español en el que tomaba muy en serio las consecuencias del contrato que firmó el ministerio del Interior con la tecnológica china para almacenar nada menos que las grabaciones de las escuchas telefónicas obtenidas por orden judicial.

Para Bruselas, «Huawei representa riesgos considerablemente mayores» que otros proveedores de telecomunicaciones y así se lo recordó al Gobierno en un mensaje que siguió a la denuncia de unos legisladores norteamericanos sobre el contrato de 12 millones de euros que Madrid suscribió con la empresa china para que esta proporcionase el 'hardware' necesario para almacenar las escuchas telefónicas.

Para empeorar las cosas, el contrato se había firmado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hubiera reunido con el presidente Xi Jinping tres veces en China en poco más de dos años, buscando acuerdos comerciales e inversiones con el país asiático, en ocasiones -como sucedió con los aranceles a los coches eléctricos- defendiendo posiciones contrarias a las de la Comisión.

«Riesgos mayores»

En estos momentos, además de las reservas sobre el posible uso malicioso de la información que transita por las redes de 5G, el Parlamento Europeo mantiene la suspensión del acceso a todas sus sedes de los lobistas de Huawei como reacción a las informaciones judiciales sobre posibles sobornos a eurodiputados que están llevando a cabo las autoridades belgas. Además, la Comisión Europea decidió no reunirse con grupos de lobby vinculados a Huawei como respuesta a estas sospechas.

En este sentido, la posición de España expresada a través de ese contrato del ministerio del Interior contradice el mensaje de Bruselas de que los países de la UE deberían imponer restricciones a los «proveedores de alto riesgo» como Huawei.

Las redes 5G van a servir para gestionar toda la información del llamado «internet de las cosas», lo que incluye hasta los datos más íntimos y privados contenidos, desde los coches hasta los electrodomésticos, pasando por el comercio electrónico o las transacciones bancarias.