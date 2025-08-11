El verano tiñe el paisaje vasco de mensajes de apoyo a etarras

«Toma ponte esto», dice una persona dándole a otra una pegatina de Etxerat durante un concierto en un barrio pequeño de la margen derecha de la ría bilbaína. «¿Sabes quiénes son?», pregunta mientras sujeta una copa que acaba de comprar en la ' ... txosna' (caseta) de la asociación de amigos y familiares de los presos de ETA.

Su actividad de propaganda, con múltiples actos y manifestaciones a lo largo del año, se multiplica con la llegada del verano, donde no hay una fiesta patronal en la que no tenga presencia. Sare, colectivo detrás de la asociación y afín a EH Bildu, vive un buen momento tras el fin de la política de dispersión y con el goteo constante de terceros grados concedidos a miembros de la banda terrorista.

Ahora, con poco más de medio centenar en prisión, aprovecha los actos multitudinarios que tienen lugar el País Vasco, para pedir «la última txanpa», el último esfuerzo «para exigir el fin del sufrimiento que las consecuencias del conflicto han generando».

Una campaña que tiñe el paisaje de de consignas a favor de los presos, y ha provocado la reacción de las asociaciones de víctimas del terrorismo. «En una sociedad sana no se permitiría que el espacio público y festivo estuviera plagado de pancartas de apoyo a quienes durante décadas mataron, secuestraron, hirieron, extorsionaron y persiguieron en nombre de ETA», señalando la proliferación de estos mensajes, colocados también por otros entes como Sortu o Jardun, en las zona de 'txosnas' de las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria. De acuerdo con el Ayuntamiento, estos se retiran, pero vuelven a aparecer al día siguiente.

«Mensajes que agreden a las víctimas»

«Ni me acostumbro ni asumo con normalidad la ocupación de la calle y el espacio festivo con mensajes que agreden a las víctimas. Se han convertido en parte de nuestro paisaje, se toleran por evitar la confrontación», afirmaba Ramiro González, diputado general de Álava.

Allí, además, el acto de inauguración terminaba el lunes con un recuerdo a «todas y todos los que no pueden estar» por parte de Iñaki Kerejazu, que encarna este año la figura del Celedón, encargado de abrir la celebración.

Un guiño a los presos de la banda terrorista que repitió el año pasado la actriz Itziar Ituño antes de que se dispararan las fiestas de Bilbao, y que ya ha avanzó también Olatz Agirre, miembro de 'Txori Barrote', durante su presentación como pregonera para las que están por venir el próximo 16 de agosto.

Una elección, la de esta comparsa con varios miembros juzgados en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, que hizo que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) escribiera una carta al alcalde advirtiendo sobre el peligro de que el inicio de la Semana Grande bilbaína se convirtiera en un acto de «exaltación», según informó 'El Correo'.

En el verano pasado podían verse pintados en su 'txosna' los nombres de 17 etarras, alguno de los cuales, como Harriet Iragui, asesino del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, ha accedido a la semilibertad después de esto.

Más allá de la cuestión penitenciaria, existe de fondo una competición entre las distintas fuerzas de la izquierda aberzale por llenar de sus reivindicaciones el espacio público. Ya ocurrió en el 'txupinazo' de San Fermín donde, además de la lona gigante de Etxerat, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) logró colocar sus pancartas junto a las de EH Bildu reclamando la «independencia».

Mismo guión que lo ocurrido en Vitoria, pero también en muchas otras localidades pequeñas, en las que las juventudes de ambos partidos, GKS y Ernai respectivamente, rivalizan por cada centímetro del recinto festivo. Al lado de un póster o pegatina de unos, está el de los otros.