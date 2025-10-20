Suscribete a
ABC Premium
Escucha el boletín del día
El PSOE presiona a Sánchez para remodelar el Gobierno

El PSOE exprime a Aitor Esteban con las dudas sobre su liderazgo al frente del PNV

El líder nacionalista mantiene el apoyo a Pedro Sánchez en Madrid mientras recibe el acoso de los socialistas en el País Vasco

Aitor Esteban lanza los nuevos estatutos para «dinamizar» a la militancia del PNV

Aitor Esteban, junto al lendakari, Imanol Pradales, durante su primer Alderdi Eguna como presidente del PNV
Aitor Esteban, junto al lendakari, Imanol Pradales, durante su primer Alderdi Eguna como presidente del PNV ep
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La batalla campal de Falange Española (FE) y grupúsculos de la izquierda radical el pasado domingo en Vitoria ha servido para calmar las aguas en público entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Ambos han hecho bloque ante las reticencias de ... EH Bildu a condenar la violencia ejercida por una parte de la base juvenil aberzale, poniendo un alto a semanas de enfrentamientos donde los socialistas han llegado a cuestionar la mano de Aitor Esteban en la dirección del partido. «¿Quién manda en el PNV?», deslizó Eneko Andueza, secretario general del PSE, sobre la influencia del sector guipuzcoano (considerado de corte más soberanista) en el rumbo que siguen los nacionalistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app