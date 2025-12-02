Los 'cachorros' de Bildu elevan los ataques «antiespañolistas» antes del día de la Constitución

Ernai ha reivindicado este martes el asalto a la aduana entre España y Francia de Dancharinea (Navarra), que ha amanecido con pintadas a favor de la «independencia» y recubierta de pintura roja. «Los jóvenes no aceptamos fronteras extranjeras», denuncian en un comunicado las juventudes de ... EH Bildu, que han anunciado que van a elevar su actividad durante la próxima semana, en la previa del Día de la Constitución.

No es la única acción perpetrada las últimas horas por los 'cachorros' de la izquierda aberzale, inmersos en una pelea con otros grupos juveniles como Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Hoy, la sede del PP en Bilbao, ubicada en el centro de la capital vizcaína, también ha sido vandalizada de igual forma con pintura roja y recubierta con propaganda de la organización, llamando a manifestarse el próximo 20 de diciembre.

Según el diario Gara, estas acciones formarían parte de una campaña anunciada por el propio grupo, que pretenden extender hasta el próximo 7 de diciembre. «El comienzo de una semana de activación» con acciones a favor del independentismo y en contra del españolismo.

