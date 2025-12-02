Suscribete a
ABC Premium
Directo
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Los 'cachorros' de Bildu elevan los ataques «antiespañolistas» antes del día de la Constitución

Ernai reivindica un asalto a la aduana de Dancharinea (Navarra) y la sede del PP en Bilbao amanece vandalizada con pintura roja

La sede del PP en Bilbao recubierta de pintura roja y con cartelería de Ernai
La sede del PP en Bilbao recubierta de pintura roja y con cartelería de Ernai ABC
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ernai ha reivindicado este martes el asalto a la aduana entre España y Francia de Dancharinea (Navarra), que ha amanecido con pintadas a favor de la «independencia» y recubierta de pintura roja. «Los jóvenes no aceptamos fronteras extranjeras», denuncian en un comunicado las juventudes de ... EH Bildu, que han anunciado que van a elevar su actividad durante la próxima semana, en la previa del Día de la Constitución.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app